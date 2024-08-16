В Петербурге сотрудница полиции незаконно зарегистрировала более 2000 мигрантов, в Иловле продолжает обсуждаться ситуация с цыганами

В Петербурге сотрудница полиции, используя служебное положение, незаконно
поставила на учёт более 2000 мигрантов.
В Нижнем Новгороде нелегальный мигрант из Азербайджана, находясь в изменённом состоянии сознания, таранил
припаркованные машины и вступил в драку с местными жителями. Ущерб с него взыскать будет затруднительно, поскольку машина не его, прав у него нет и имущества тоже нет.
В Новосибирске судят мигрантку из Узбекистана, предположительно, убившую
собственную полуторогодовалую дочь, а перед этим избивавшую её и снимавшую избиения на видео.
Также телеграм-канал "Многонационал" публикует видео
выступления пенсионерки Елены Ковалёвой в Иловле (под Волгоградом), которая рассказывает об оскорблениях, которым подвергают местных жителей цыгане, и о том, как из-за позиции администрации и нехватки людей в полиции на цыган невозможно найти управу.