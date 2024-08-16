 

В Петербурге сотрудница полиции незаконно зарегистрировала более 2000 мигрантов, в Иловле продолжает обсуждаться ситуация с цыганами

В Петербурге сотрудница полиции, используя служебное положение, незаконно поставила на учёт более 2000 мигрантов.
В Нижнем Новгороде нелегальный мигрант из Азербайджана, находясь в изменённом состоянии сознания, таранил припаркованные машины и вступил в драку с местными жителями. Ущерб с него взыскать будет затруднительно, поскольку машина не его, прав у него нет и имущества тоже нет.
В Новосибирске судят мигрантку из Узбекистана, предположительно, убившую собственную полуторогодовалую дочь, а перед этим избивавшую её и снимавшую избиения на видео.
Также телеграм-канал "Многонационал" публикует видео выступления пенсионерки Елены Ковалёвой в Иловле (под Волгоградом), которая рассказывает об оскорблениях, которым подвергают местных жителей цыгане, и о том, как из-за позиции администрации и нехватки людей в полиции на цыган невозможно найти управу. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Ленобласти мигрант изнасиловал школьника, в Нижнем Новгороде покалечена девушка, под Волгоградом народный сход
» Жители Подольска обратились к Путину с просьбой запретить строительство миграционного центра; мигрантов станет труднее выдворить из РФ
» В Петербурге мигрант пырнул ребёнка ножом за снежок, в Самарской области русскую женщину выдворяют в Узбекистан
» В Кемерове школу забрали для мигрантов, в Петербурге и ХМАО полицейские подозреваются в незаконной регистрации
» Более 1000 мигрантов незаконно заселила в строительные вагончики фирма из Турции
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Человек у серой стены

Человек у серой стены

Что кроме победы?

Что кроме победы?

Основные установки и ориентиры для России

Основные установки и ориентиры для России

Русская песня. Лагерная лирика.

Русская песня. Лагерная лирика.

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Геополитическая раскладка: лето - 2024

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Пугачёва и мигранты как маркеры времени

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Коллапс в Приморье после массового отключения света

  • 13:35
  • 82

В Петербурге сотрудница полиции незаконно зарегистрировала более 2000 мигрантов, в Иловле продолжает обсуждаться ситуация с цыганами

  • 13:26
  • 90

В администрации президента США идёт обсуждение поставки ВСУ крылатых ракет большой дальности

  • 12:46
  • 114

Украинцы атакуют российские регионы, получены 523 заявки о людях, пропавших в русском приграничье после наступления ВСУ

  • 11:36
  • 147

Украинцы создали военную комендатуру в Курской области и намерены вывозить россиян в Сумы

  • 16:27
  • 5 163

Искусственный интеллект всё чаще применяется для мошенничества на экзаменах

  • 14:24
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru