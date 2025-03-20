 

Стала известна причина, почему в Абхазии подстрелили русского туриста; в Москве иностранца задержали за убийство

 

Константина из Петербурга подстрелили в Абхазии "из-за голого торса". Он находился в Гагре с супругой Олесей и их общей подругой. Когда они шли на море, местные жители обратили внимание на обнаженный торс туриста. Недовольные абхазы стали кричать, чтобы тот оделся, словесная перепалка перешла в драку, один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в Константина. В больнице к Олесе подошел неизвестный, представившийся полицейским, документы он не показал, но велел удалить кадры драки, снятые на телефон россиянкой, а также убеждал её солгать о происхождении ранения ("напоролся на штырь"). Только когда Константина перевели в больницу в Сочи, жена раскрыла врачам правду. Россиянин находится в реанимации.

 

В Москве задержали мигранта за убийство, совершённое 14 лет назад. По данным следствия, в июле 2011 года мужчина совместно с соучастниками разработал план по ограблению и убийству знакомого, который жил на Ивантеевской улице. Приехав к нему в квартиру, злоумышленники напали на него и расправились, перетянув горло верёвкой. Сразу установить причастных к преступлению не удалось, но впоследствии были дополнительно проверены отпечатки пальцев обнаруженные на месте происшествия. В результате этой проверки установлена причастность одного из фигурантов. Им оказался ранее судимый иностранный гражданин.


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APN.ru