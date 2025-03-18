В Краснодаре новый россиянин приставал к девочкам, в Подмосковье мигранты подсадили девочек на наркотики, в Абхазии ранен россиянин

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"Новый россиянин" приставал к девочкам в Краснодаре. Его задержали, отпустили на следующий же день, благодаря общественному резонансу снова задержали и в конце концов депортировали. Российский паспорт он получил несмотря на то, что почти совершенно не говорил по-русски.

В Подмосковье мигранты склонили девочек-подростков к употреблению наркотиков, одна из них умерла. Возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в употребление наркотиков. Один из мигрантов находился в РФ нелегально. 

В Москве мигрант перебросил через ограду СИЗО №5 "Водник" коробку, где было 15 сим-карт, а также телефоны, роутеры и другие запрещённые предметы. Когда его задержали, он заявил, что не знал, что находится в коробке. В итоге мигрант отделался административным штрафом в 3 тысячи рублей. 

В Череповце семеро работавших на стройке мигрантов заболели менингитом. 

 

В Абхазии глава администрации Гагрского района стал зачинщиком потасовки, в результате которой был ранен (чиновником или его родственником) россиянин Константин Белозёров и пострадала жена Белозёрова. Константин в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.


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