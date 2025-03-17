Московские курьеры получают в среднем 130 тысяч, а учителя в ЦФО - меньше 50 тыс.

За год медианная зарплата курьеров выросла почти на половину (41%) и составила 130 тыс. рублей. В то же время москвичи с высшим образованием получают зарплату в размере 105 тыс. рублей, а без высшего - 80 тыс. рублей.
Доставка наиболее востребована в городах-миллионниках, а особенно - в Москве. Так, зарплата курьера "Яндекса" составила 114,6 тыс. рублей в феврале 2025 года. В 2024 же году средний доход увеличился на 18,1% по сравнению с 2023 годом и составил 91,7 тыс. рублей.
Курьер магазина "Вкусвилл" может получать до 7 тыс. рублей в день. В 2024 году этот показатель увеличился на 22%.
Неудивительно, что всё больше жителей России хотят заниматься доставкой заказов. "Вкусвилл" заявил, что на данный момент с магазином сотрудничает порядка 18 тыс. курьеров, что на 20% больше, чем в начале прошлого года.
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