 

Московские курьеры получают в среднем 130 тысяч, а учителя в ЦФО - меньше 50 тыс.

 
Московские курьеры получают зарплату на 19% выше, чем квалифицированные специалисты, окончившие вузы (причём речь о московских, а не провинциальных специалистах). 

За год медианная зарплата курьеров выросла почти на половину (41%) и составила 130 тыс. рублей. В то же время москвичи с высшим образованием получают зарплату в размере 105 тыс. рублей, а без высшего - 80 тыс. рублей.

Доставка наиболее востребована в городах-миллионниках, а особенно - в Москве. Так, зарплата курьера "Яндекса" составила 114,6 тыс. рублей в феврале 2025 года. В 2024 же году средний доход увеличился на 18,1% по сравнению с 2023 годом и составил 91,7 тыс. рублей.

Курьер магазина "Вкусвилл" может получать до 7 тыс. рублей в день. В 2024 году этот показатель увеличился на 22%.

Неудивительно, что всё больше жителей России хотят заниматься доставкой заказов. "Вкусвилл" заявил, что на данный момент с магазином сотрудничает порядка 18 тыс. курьеров, что на 20% больше, чем в начале прошлого года.

Для сравнения: средняя зарплата учителей в России составляет 55 634 рубля. В ЦФО она везде, кроме Москвы и Московской области, ниже и значительно ниже этого показателя: 
Калужская область 49 013
Владимирская область 42 266
Белгородская область 46 560
Брянская область 37 897
Ивановская область 33 980
Воронежская область 44 954
Костромская область 36 171
Курская область 41 582
Липецкая область 42 455
Орловская область 42 466
Рязанская область 41 685
Смоленская область 37 559
Тамбовская область 35 565
Тверская область 43 298
Тульская область 46 183
Ярославская область 43 635
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