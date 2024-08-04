 

Разница между зарплатой московского учителя и учителя в Ивановской области составляет почти 100 000 рублей

По данным за I квартал 2024 года номинальная зарплата российского учителя превышает 100 тыс. рублей в Москве (133,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (137,7 тыс. рублей), Магаданской (136,8 тыс. рублей) и Сахалинской областях (127,2 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (149,1 тыс. рублей). В шести регионах РФ номинальная зарплата учителя превышает 85 тыс. рублей: Hенецкий автономный округ (96,8 тыс. рублей), Мурманская область (85,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (85,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (91,1 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (86,1 тыс. рублей) и Камчатский край (92 тыс. рублей).

В то же время в Орловской области учительская зарплата составляет 41,5 тыс. рублей, в Псковской области 38,9 тыс. рублей, а в Ивановской области учительская зарплата на 97,4 тыс. рублей меньше, чем в Москве. 

 
Нехватка учителей, преподающих русский язык и другие предметы на русском, ощущается в Таджикистане. Более 50% преподавателей из России преподают в школах, построенных правительством РФ в Душанбе, Худжанде, Кулябе, Курган-Тюбе и Турсунзаде. Каждая из 5 школ рассчитана на 1 200 учеников. Всего же в настоящее время в Таджикистане обучение на русском языке ведется в 244 школах, из них 59 школ с русским языком обучения и 185 с таджикским и русским языком обучения. Общее число учащихся в этих заведениях составляет почти 136 тыс. человек.

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