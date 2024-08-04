Разница между зарплатой московского учителя и учителя в Ивановской области составляет почти 100 000 рублей

шести регионах РФ номинальная зарплата учителя превышает 85 тыс. рублей: Hенецкий автономный округ (96,8 тыс. рублей), Мурманская область (85,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (85,7 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (91,1 тыс. рублей), Республика Саха (Якутия) (86,1 тыс. рублей) и Камчатский край (92 тыс. рублей).

По данным за I квартал 2024 года номинальная зарплата российского учителя превышает 100 тыс. рублей в Москве (133,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (137,7 тыс. рублей), Магаданской (136,8 тыс. рублей) и Сахалинской областях (127,2 тыс. рублей) и в Чукотском автономном округе (149,1 тыс. рублей). В

В то же время в Орловской области учительская зарплата составляет 41,5 тыс. рублей, в Псковской области 38,9 тыс. рублей, а в Ивановской области учительская зарплата на 97,4 тыс. рублей меньше, чем в Москве.