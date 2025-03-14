170 человек тушат пожар в Туапсе, погибший и раненая в Херсонской области

Более 170 специалистов и 48 единиц техники задействованы в тушении пожара
на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), который возник в результате атаки украинского дрона.
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ жилого квартала Алёшек погиб
мирный житель. В Новой Каховке ранена
мирная жительница.
В Подмосковье дронами ВСУ повреждены
три автомобиля и частный дом. Два БПЛА сбиты над Балашихой — обломки первого упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а другой дрон был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет.