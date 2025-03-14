170 человек тушат пожар в Туапсе, погибший и раненая в Херсонской области

Два БПЛА сбиты над Балашихой

— обломки первого упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а другой дрон был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет.