 

170 человек тушат пожар в Туапсе, погибший и раненая в Херсонской области

Более 170 специалистов и 48 единиц техники задействованы в тушении пожара на нефтекомплексе в Туапсе (Краснодарский край), который возник в результате атаки украинского дрона.
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ жилого квартала Алёшек погиб мирный житель. В Новой Каховке ранена мирная жительница.
В Подмосковье дронами ВСУ повреждены три автомобиля и частный дом. Два БПЛА сбиты над Балашихой — обломки первого упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг, а другой дрон был уничтожен в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет.

 

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