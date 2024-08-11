Под Волгоградом цыгане терроризируют семью пожарного

«Седьмого, это уже на восьмое число, с полдвенадцатого ночи и почти там до полчетвертого, мы держали оборону в нашем дворе К нам ломилась целая орда. Они выбивали калитку вывернули замок бросали в нас кирпичи».

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Волгоградской области цыганский табор два месяца угрожает вырезать семью местного пожарного Михаила Зазулина; цыгане даже нападали на полицейских.Приехали полицейские, но и на них набросились цыгане. Двое цыган были задержаны за нападение на представителей власти, однако, по словам Зазулина, местная администрация пытается спустить дело на тормозах, а его семье продолжают поступать угрозы. Глава Иловлинского района Иван Гель написал пост о том, что информация об угрозе жизни не соответствует действительности и это всего лишь мелкий бытовой конфликт.