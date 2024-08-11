 

Под Волгоградом цыгане терроризируют семью пожарного

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Волгоградской области цыганский табор два месяца угрожает вырезать семью местного пожарного Михаила Зазулина; цыгане даже нападали на полицейских.
«Седьмого, это уже на восьмое число, с полдвенадцатого ночи и почти там до полчетвертого, мы держали оборону в нашем дворе К нам ломилась целая орда. Они выбивали калитку вывернули замок бросали в нас кирпичи».

Приехали полицейские, но и на них набросились цыгане. Двое цыган были задержаны за нападение на представителей власти, однако, по словам Зазулина, местная администрация пытается спустить дело на тормозах, а его семье продолжают поступать угрозы. Глава Иловлинского района Иван Гель написал пост о том, что информация об угрозе жизни не соответствует действительности и это всего лишь мелкий бытовой конфликт. 
 
В Химках в ресторане "Парадайз", который держит армянская диаспора, оказались сорваны пломбы на водных счётчиках, что обнаружил Водоканал. Однако администрация Химок попросила не фиксировать это нарушение.
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APN.ru