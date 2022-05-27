 

В Перми русскому активисту угрожает суд за комментарий к расследованию "Секс-рабыни для диаспоры"

Пермскому журналисту Роману Юшкову, активно поддержавшему спецоперацию России на Украине и организовавшему ряд мероприятий в поддержку русской армии, грозит суд за его комментарий к расследованию "Царьграда" "Секс-рабыни для диаспоры. Азербайджанцы лютуют в Ижевске" -- про этническую азербайджанскую мафию в Ижевске, которая насилует ижевских девушек, "сажает их на иглу и устраивает подпольные публичные дома для диаспоры". "Мне вменяется в вину, что в предисловии к этому видео я слишком негативно отозвался об азербайджанских бандитах и этим возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу", -- пишет Роман Юшков. По его словам, "эксперты Шаяхметова Эльвира Халитовна и Абитов Ильдар Равильевич сочли, что признаки возбуждения ненависти и вражды к «чужой группе» налицо". 
"Например, они ловят меня на следующем: «Автор констатирует факт совершения представителями чужой группы насильственных действий в отношении представителей своей группы». Это про изнасилования местных девчонок азербайджанской мафией, если кто не понял. Более того, они устанавливают, что, оказывается, в моей публикации «содержится совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению действий, направленных на физическое уничтожение представителей азербайджанской диаспоры в России». И тут же поясняют, что побуждения в форме призыва, в прямой форме, конечно, нет. Но оно коварно замаскировано автором в форме некой «пресуппозиции». Иначе говоря, якобы я это подразумевал". 
 
"Для профессиональных лингвистов, которым я показывал этот пост, не составляет никакого сомнения то, что экспрессивная эмоциональная оценка адресована этнической азербайджанской ОПГ. С которой почему-то ничего не могут сделать наши правоохранители. Никакого сомнения по поводу адресата высказывания нет, например, у доктора филологических наук, профессора Елены Георгиевны Борисовой: конечно же, это те конкретные азербайджанцы, которые насилуют и наркотизируют русских девушек. Но эксперт по лингвистической части Эльвира Халитовна, хотя абсолютно никак это и не обосновывает, однако, настаивает на том, что предмет речи здесь «азербайджанцы, проживающие на территории России». И хотя у неё в отличие от Борисовой нет ни научной степени, ни научного звания, она – назначенный мне государством эксперт, и попробуй с нею поспорь".
Если Романа Юшкова признают виновным в "разжигании ненависти" -- ему будет грозить от 300 000 рублей штрафа до 5 лет тюремного заключения. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Против распространителя листовок в Ижевске возбуждено дело по 282 статье УК РФ
» Все зарегистрированные члены грузинской диаспоры получат "карту привилегий"
» Российская система "свой-чужой" в распоряжении НАТО
» Вместо пикета в Ижевске общественники проконтролируют действия полиции 4 ноября
» Украинская диаспора Канады потребовала побороть коррупцию в Минобороны
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Опыт дефашизации японской нации

Опыт дефашизации японской нации

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Турция союзник или оппонент России? Взгляд из Казани.

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

Балтика не должна стать «внутренним морем НАТО». Как Россия будет воевать с Финляндией и Швецией?

«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Перми русскому активисту угрожает суд за комментарий к расследованию "Секс-рабыни для диаспоры"

  • 14:22
  • 0

Массовая драка между россиянами и египтянами произошла в Калуге

  • 13:24
  • 94

Россияне уверены в импортозамещении продуктов питания, бытовой химии, стройматериалов

  • 08:11
  • 175

Раненая при украинском обстреле Журавлёвки женщина умерла, въезд в село закрыт

  • 07:59
  • 186

Польский депутат усомнился в российских "преступлениях" в Буче и был наказан

  • 14:36
  • 417

Украинцы продолжают обстреливать Курскую и Белгородскую области

  • 14:31
  • 410
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru