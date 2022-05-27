В Перми русскому активисту угрожает суд за комментарий к расследованию "Секс-рабыни для диаспоры"

про этническую азербайджанскую мафию в Ижевске, которая насилует ижевских девушек, "сажает их на иглу и устраивает подпольные публичные дома для диаспоры". "Мне вменяется в вину, что в предисловии к этому видео я слишком негативно отозвался об азербайджанских бандитах и этим возбудил вражду к братскому азербайджанскому народу", -- пишет Роман Юшков . По его словам, "э ксперты Шаяхметова Эльвира Халитовна и Абитов Ильдар Равильевич сочли, что признаки возбуждения ненависти и вражды к «чужой группе» налицо". Пермскому журналисту Роману Юшкову, активно поддержавшему спецоперацию России на Украине и организовавшему ряд мероприятий в поддержку русской армии, грозит суд за его комментарий к расследованию "Царьграда" "Секс-рабыни для диаспоры. Азербайджанцы лютуют в Ижевске" --

"Например, они ловят меня на следующем: «Автор констатирует факт совершения представителями чужой группы насильственных действий в отношении представителей своей группы». Это про изнасилования местных девчонок азербайджанской мафией, если кто не понял. Более того, они устанавливают, что, оказывается, в моей публикации «содержится совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к совершению действий, направленных на физическое уничтожение представителей азербайджанской диаспоры в России». И тут же поясняют, что побуждения в форме призыва, в прямой форме, конечно, нет. Но оно коварно замаскировано автором в форме некой «пресуппозиции». Иначе говоря, якобы я это подразумевал".

"Для профессиональных лингвистов, которым я показывал этот пост, не составляет никакого сомнения то, что экспрессивная эмоциональная оценка адресована этнической азербайджанской ОПГ. С которой почему-то ничего не могут сделать наши правоохранители. Никакого сомнения по поводу адресата высказывания нет, например, у доктора филологических наук, профессора Елены Георгиевны Борисовой: конечно же, это те конкретные азербайджанцы, которые насилуют и наркотизируют русских девушек. Но эксперт по лингвистической части Эльвира Халитовна, хотя абсолютно никак это и не обосновывает, однако, настаивает на том, что предмет речи здесь «азербайджанцы, проживающие на территории России». И хотя у неё в отличие от Борисовой нет ни научной степени, ни научного звания, она – назначенный мне государством эксперт, и попробуй с нею поспорь".

Если Романа Юшкова признают виновным в "разжигании ненависти" -- ему будет грозить от 300 000 рублей штрафа до 5 лет тюремного заключения.