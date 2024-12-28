В Дагестане старшеклассники 7 месяцев насиловали девочку, она вскрыла себе вены

Аиша написала заявление об изнасиловании в местное отделение полиции, однако его не приняли, сообщают родственники девочки. Через несколько дней к ним домой ворвались неизвестные и жестоко избили ее отца. Теперь семья Аиши боится за свою жизнь и просит вмешаться республиканский Следком.

По данным телеграм-канала "Многонационал", "абу-бандит" из Хасавюртовского района в 2022 году познакомился с шестиклассницей Аишей (имя изменено). Он задавал девочке интимные вопросы, дарил подарки, обещал жениться, давал ей наркотики и насиловал.Позже парень заявил девочке, что той придется заниматься сексом с ним и его друзьями-педофилами, иначе он выложит в сеть фото, на котором насилует ее, после чего родственники «забьют ее камнями». Он "регулярно вывозил Аишу в лес, накачивал наркотиками и заставлял заниматься сексом с ним и с «братьями», иногда их было до 9 человек. Сами они в это время тоже закидывались таблетками и нюхали наркотики".В августе 2023 семья Аиша переехала в Хасавюрт, но бандиты нашли её и там. Не выдержав постоянного насилия, девочка попыталась покончить с собой. Сейчас она госпитализирована.