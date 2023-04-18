 

В Орловской области цыгане ломами избили местных жителей

По данным "Ридовки", в Орловской области в деревне Нижняя Лужна цыгане построили собственный незаконный посёлок рядом с домами местных жителей и на Пасху напали на местных жителей людей с ломами и строительными досками, шесть человек получили тяжёлые травмы.

Юрий Андреев, глава местного муниципального образования, рассказал, что причиной конфликта стала "щебёнка, которая летит из-под машин цыган, когда они газуют". В ответ на замечания цыгане сперва ударили по голове престарелого мужчину, а потом начали «запинывать лежачего ногами». По словам Андреева, табор ведёт себя в деревне нагло, беспредельничает. Один из жителей уже подал заявление в областную прокуратуру. 
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APN.ru