 

56% россиян ждут второй волны мобилизации в ближайшие 3 месяца; только треть москвичей готовы помогать армии

Согласно опросу "Левада-центра" (внесён в список иностранных агентов), 56% россиян думают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена вторая волна частичной мобилизации: 15% – определённо так считают, 41% – склоняются к этому мнению. Наибольшая уверенность в этом свойственна респондентам 25-39 лет: среди них к этому склоняются 62% опрошенных.
51% россиян не готовы отдавать ежемесячно их своих доходов 1-2 тысячи рублей на нужды армии, 44% -- готовы. Причём меньше всего готовы к этому москвичи: всего 32%. Это даже меньше, чем категория опрошенных с доходами "едва хватает на еду" -- среди них армии готовы помогать 38%.


 

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