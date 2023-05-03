56% россиян ждут второй волны мобилизации в ближайшие 3 месяца; только треть москвичей готовы помогать армии

Согласно опросу "Левада-центра" (внесён в список иностранных агентов), 56% россиян думают, что в ближайшие три месяца может быть объявлена вторая волна частичной мобилизации: 15% – определённо так считают, 41% – склоняются к этому мнению. Наибольшая уверенность в этом свойственна респондентам 25-39 лет: среди них к этому склоняются 62% опрошенных.

51% россиян не готовы отдавать ежемесячно их своих доходов 1-2 тысячи рублей на нужды армии, 44% -- готовы. Причём меньше всего готовы к этому москвичи: всего 32%. Это даже меньше, чем категория опрошенных с доходами "едва хватает на еду" -- среди них армии готовы помогать 38%.











