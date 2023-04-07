Обеспокоенность западными санкциями в России снижается

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По данным "Левада-центра" (внесён в РФ в список иностранных агентов), обеспокоенность западными санкциями в России продолжает снижаться. Если сравнивать с мартом 2022 года, то тогда они очень беспокоили 19% россиян (сейчас 15%), просто беспокоили 27% (сейчас 18%) и совершенно не беспокоили 23% (сейчас 34%). Не изменилось только число тех, кого они не очень беспокоят: оно как было, так и осталось 30%.
Интересно, однако, что в марте 2014 года уровень обеспокоенности западными санкциями был даже выше, чем в 2022-м. Тогда о большом беспокойстве заявляли 11%, а просто о беспокойстве -- 42%, и лишь 9% они совершенно не беспокоили. При этом в 2014-м году россияне считали, что санкции затрагивают лишь узкий круг лиц (60%), а сейчас -- что они затрагивают широкие слои населения (52%). Тем не менее, беспокойство по поводу санкций снизилось. 44% россиян говорят, что санкции не создали им вообще никаких проблем, 37% -- не создали серьёзных проблем. Лишь 6% говорят, что санкции создали им очень серьёзные проблемы, и 12% -- что довольно серьёзные. 

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