Россияне считают уходящий год сложным, но больше для страны, чем для себя

По данным "Левада-центра" (внесён в список иностранных агентов), 53% россиян назвали уходящий год более сложным для своей семьи, чем предыдущий, -- но более сложным для страны его назвали 76% россиян. Однако наиболее сложными в восприятии граждан нашей страны остаются 2020, 1998 годы, а также первая половина 90-х

55% оценили уходящий год как "средний", 30% назвали его плохим. 57% посчитали его удачным для себя лично.

70% россиян считают, что наступающий год будет напряжённым для экономики и политической жизни России, в то же время западные санкции беспокоят лишь 39% респондентов, и 81% россиян отметили , что санкции не создали для них особенных проблем.

Событиями на Украине в той или иной мере обеспокоены 84% россиян, однако следят за ними сколько-нибудь внимательно только 59%.

Действия российских военнослужащих на Украине поддерживают 71% опрошенных "Левадой".



