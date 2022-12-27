 

Россияне считают уходящий год сложным, но больше для страны, чем для себя

По данным "Левада-центра" (внесён в список иностранных агентов), 53% россиян назвали уходящий год более сложным для своей семьи, чем предыдущий, -- но более сложным для страны его назвали 76% россиян. Однако наиболее сложными в восприятии граждан нашей страны остаются 2020, 1998 годы, а также первая половина 90-х.
55% оценили уходящий год как "средний", 30% назвали его плохим. 57% посчитали его удачным для себя лично.
70% россиян считают, что наступающий год будет напряжённым для экономики и политической жизни России, в то же время западные санкции беспокоят лишь 39% респондентов, и 81% россиян отметили, что санкции не создали для них особенных проблем.
Событиями на Украине в той или иной мере обеспокоены 84% россиян, однако следят за ними сколько-нибудь внимательно только 59%.
Действия российских военнослужащих на Украине поддерживают 71% опрошенных "Левадой".

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APN.ru