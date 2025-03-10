 

США возобновили передачу разведданных Украине, погибший и раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР

Мирный житель погиб в белгородском Шебекине в результате сброса взрывчатки на автомобиль с украинского беспилотника. Ранены мужчина и женщина в Шелаеве, повреждён жилой дом в Уразове, повреждены складское помещение и "Камаз" в Белянке. Ранен мирный житель в Красной Яруге, его машина сгорела. В Степном ранен боец самообороны. Также атакованы Толоконное и Борисовка, повреждены автомобили, газовая труба и ЛЭП.
В Глушковском районе Курской области при атаке украинского дрона ранены 71-летний мужчина и 85-летняя женщина.
В Великой Лепетихе Херсонской области украинцы атаковали машину скорой помощи, машина сгорела. Число погибших из-за обстрела накануне украинцами рынка в Великих Копанях достигло шести, и восемь человек ранены.
Два мирных жителя ранены в Горловке, ДНР, разрушен частный жилой дом.
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что США уже возобновили передачу Украине разведданных.
Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещённая в России террористическая организация) и легион «Свобода России» (ЛСР; запрещённая в России террористическая организация). 

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