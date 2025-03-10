Мирный житель погиб
в белгородском Шебекине в результате сброса взрывчатки на автомобиль с украинского беспилотника. Ранены
мужчина и женщина в Шелаеве, повреждён жилой дом в Уразове, повреждены складское помещение и "Камаз" в Белянке. Ранен
мирный житель в Красной Яруге, его машина сгорела. В Степном ранен
боец самообороны. Также атакованы Толоконное и Борисовка, повреждены автомобили, газовая труба и ЛЭП.
В Глушковском районе Курской области при атаке украинского дрона ранены
71-летний мужчина и 85-летняя женщина.
В Великой Лепетихе Херсонской области украинцы атаковали машину скорой помощи, машина сгорела
. Число погибших из-за обстрела накануне украинцами рынка в Великих Копанях достигло шести
, и восемь человек ранены.
Два мирных жителя ранены
в Горловке, ДНР, разрушен частный жилой дом.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что США уже возобновили передачу Украине разведданных.
Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало так называемый «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещённая в России террористическая организация) и легион «Свобода России» (ЛСР; запрещённая в России террористическая организация).