Мигранты совершают в РФ "всё более дерзкие" преступления

Преступления мигрантов представляют угрозу безопасности страны, они совершают "всё более дерзкие" террористические и экстремистские преступления, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мигрантами совершено 253 преступления террористического характера - это больше, чем в 2023 году. В 2024 году в суд было передано 2978 уголовных дел в отношении 3201 иностранца (на 18% больше, чем в 2023 году), и каждое десятое из них - дело об убийстве. Более полутора тысяч преступлений мигранты совершили в отношении несовершеннолетних.

Зачастую преступления совершают мигранты, которые "находятся на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по территории страны, систематически нарушают предписания миграционного законодательства".

Доля преступлений, совершённых мигрантами, в общем массиве раскрытых преступлений выросла и составила 4,3%.

В 2024 году многократно (с 95 до 701) возросло число обращений от граждан в Следственный комитет, связанных с нарушением миграционного законодательства иностранными гражданами.

"Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающие национальные интересы РФ и ее граждан", - считает Бастрыкин.