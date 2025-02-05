 

Мигранты совершают в РФ "всё более дерзкие" преступления

 

Преступления мигрантов представляют угрозу безопасности страны, они совершают "всё более дерзкие" террористические и экстремистские преступления, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мигрантами совершено 253 преступления террористического характера - это больше, чем в 2023 году. В 2024 году в суд было передано 2978 уголовных дел в отношении 3201 иностранца (на 18% больше, чем в 2023 году), и каждое десятое из них - дело об убийстве. Более полутора тысяч преступлений мигранты совершили в отношении несовершеннолетних.

Зачастую преступления совершают мигранты, которые "находятся на незаконном положении, бесконтрольно перемещаются по территории страны, систематически нарушают предписания миграционного законодательства".

Доля преступлений, совершённых мигрантами, в общем массиве раскрытых преступлений выросла и составила 4,3%.

В 2024 году многократно (с 95 до 701) возросло число обращений от граждан в Следственный комитет, связанных с нарушением миграционного законодательства иностранными гражданами.

"Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий контроль государства, надежно обеспечивающие национальные интересы РФ и ее граждан", - считает Бастрыкин.

 
В Крыму ФСБ накрыла террористическую ячейку, распространявшую среди крымских мусульман террористическую идеологию, основанную на доктрине создания "всемирного халифата". Во время подпольных собраний они вербовали новых сторонников.
В Подольске пьяный мигрант приставал к прохожим и угрожал ножом, при задержании он ударил и обругал полицейского.
В Нижневартовске мигранты устроили массовую драку возле здания миграционной службы.
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APN.ru