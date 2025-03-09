В Судже идут бои, сообщается об освобождении Малой Локни

Полторы тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Судже Курской области. Сейчас бои идут в самом городе на Пионерской улице в районе маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке (окраинные районы Суджи). Сообщается об освобождении Лебедевки, Черкасского Поречного и ещё нескольких населённых пунктов. Передовой группе удалось проникнуть в Суджу по трубе газопровода. Продвижение по трубе составило более 15 км, длилось два дня (плюс четыре дня выжидания) и потребовало специальных средств защиты из-за остатков газа.

Над Малой Локней поднят российский флаг, сообщается об освобождении села.