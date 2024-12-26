 

Путин рассказал о сохранении и оплате транзита газа через Суджу, ВСУ глубоко окапываются в Курской области

Россия сохраняет транзит не менее 14 млн кубометров газа через территорию Украины и оплачивает его, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот война войной - а мы же поставляли регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит".

Путин особо подчеркнул, что транзит не прекращался "несмотря на вооружённые провокации" Киева в Курской области. Продолжается прокачка и через Суджу, где идут боевые действия: "Мы просто продолжаем поставлять 14 млн [куб. метров] по суткам".

По данным Neftegaz.ru, прокачка газа по ГТС Украины через ГИС Суджа снизилась до 41,4 млн кубометров в сутки.
Также Путин заявил, что РФ всегда "отвечает зеркально" на удары.

 

Бои в Курской области продолжаются, не подтвердилась информация об освобождении Черкасского Поречного, сейчас известно, что ВСУ глубоко окапываются в районе этого села.

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