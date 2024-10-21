Убитые и раненые в Запорожской области и ДНР, ВС РФ готовятся наступать на Суджу

Украинцы вновь обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области, были тяжело ранены три женщины, две из них вскоре скончались
, состояние третьей остаётся стабильно тяжёлым. Украинским обстрелом частично обесточен
Энергодар, в городе отсутствует также и вода.
В Горловке, ДНР, украинскими обстрелами за сутки ранены
четверо мирных жителей.
ВС РФ заняли территорию бывшего аэродрома и начали подготовку к штурму Суджи
(Курская область), от занятых украинцами рубежей их отделяют два километра. Город Суджа - крупнейший населённый пункт, захваченный украинцами в России. Есть вероятность, что при российском наступлении украинцы будут прикрываться захваченными в Судже мирными жителями.