Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются, прокачка газа через Суджу сохраняется

Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает , что российские власти оказались перед дилеммой:

«Вопрос политического характера. Если станция захвачена в боях, но не повреждена, то „Газпром" будет ждать политического сигнала с самого верха».



