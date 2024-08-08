Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются, прокачка газа через Суджу сохраняется

Официально сообщается
о четырёх погибших в результате атак ВСУ в Курской области. Известно о 34 раненых
(находятся в больницах), у большинства из них осколочные ранения. Сообщается о девятерых раненых детях.
Жители, эвакуировавшиеся из Суджи, засняли на дороге десятки расстрелянных и сгоревших машин.
Также утром 8 августа сообщалось
о невозможности проехать в Суджу из-за обстрелов. Минобороны сообщает о боях
в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В Судже, Кореневе и Псёле закрыты
железнодорожные вокзалы. Дроны ВСУ атакуют
мирных жителей.
В результате обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области пострадал старинный Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь (возле Суджи), оттуда эвакуированы 17 человек, один человек погиб
во время эвакуации.