 

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются, прокачка газа через Суджу сохраняется

Официально сообщается о четырёх погибших в результате атак ВСУ в Курской области. Известно о 34 раненых (находятся в больницах), у большинства из них осколочные ранения. Сообщается о девятерых раненых детях. Жители, эвакуировавшиеся из Суджи, засняли на дороге десятки расстрелянных и сгоревших машин. Также утром 8 августа сообщалось о невозможности проехать в Суджу из-за обстрелов. Минобороны сообщает о боях в Суджанском и Кореневском районах Курской области. В Судже, Кореневе и Псёле закрыты железнодорожные вокзалы. Дроны ВСУ атакуют мирных жителей.
В результате обстрелов ВСУ по приграничным районам Курской области пострадал старинный Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь (возле Суджи), оттуда эвакуированы 17 человек, один человек погиб во время эвакуации.
Пентагон не комментирует использование американского вооружения при атаках ВСУ на Курскую область.
Газпром продолжает прокачку газа через Суджу и территорию Украины в Европу. Ведущий аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что российские власти оказались перед дилеммой: «Вопрос политического характера. Если станция захвачена в боях, но не повреждена, то „Газпром" будет ждать политического сигнала с самого верха».


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