Самозапрет на кредиты менее чем за три дня установили 1,7 млн россиян

Сервисом по самозапрету на кредиты менее чем за три дня воспользовались 1,7 миллиона россиян: в Москве 351 тысяча, в Петербурге 143,9 тысячи, в Московской области 112,3 тысяч, в Краснодарском крае 69,3 тысяч, в Свердловской области 50,5 тысяч, в Ростовской области 43,5 тысячи. У тех, кто подал заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации должны отказать по заявке на кредит.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 2024 году 97% исков были удовлетворены в пользу потребителей:

"Только в прошедшем 2024 году территориальными органами Роспотребнадзора дано порядка 16,5 тыс. заключений по делам в целях защиты прав потребителей. И это позволило потребителям в 97% случаев добиваться решения в свою пользу".