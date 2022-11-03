Выдача потребительских кредитов в РФ сократилась на 41,3%

Выдача потребительских кредитов в январе - сентябре 2022 года составила 1,95 трлн рублей, что почти вдвое (на 41,3%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3,32 трлн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Больше всего потребительских кредитов выдано в Москве (235,4 млрд руб.), Московской области (139,8 млрд руб.), Санкт-Петербурге (95,8 млрд руб.), Свердловской области (69,2 млрд руб.) и Краснодарском крае (62,9 млрд руб.).

Самая серьёзная динамика снижения выдачи потребкредитов отмечена в Ставропольском крае (-46,3%), Иркутской области (-45,5%), Пермском крае (-45,3%), в Тульской области (-44,3%) и Красноярском крае (-44,2%).

Наименьший спад выдачи потребкредитов зафиксирован в Москве (-35,1%), Новосибирской области (-38,9%), Краснодарском (-39,3%) и Приморском (-39,8%) краях и в Свердловской области (-39,8%).