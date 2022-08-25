Япония лидирует по приросту ковидозаболеваемости, Африка -- по снижению
- 25.08.2022, 16:36,
- Новости
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Япония пятую неделю лидирует
в сравнении с другими государствами по показателю подтверждённых ковидозаражений. По ковидосмертности Япония сейчас "отстаёт только США".
Уровень полной ковидовакцинации в Японии составляет 82% (по данным Our World In data: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL).
Африка, по данным ВОЗ
, является мировым лидером по снижению ковидозаболеваемости (но не ковидосмертности). Уровень полной ковидной вакцинации в Африке в среднем составляет 21,2%.
https://africacdc.org/covid-19-vaccination/