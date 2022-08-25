 

Япония лидирует по приросту ковидозаболеваемости, Африка -- по снижению

Япония пятую неделю лидирует в сравнении с другими государствами по показателю подтверждённых ковидозаражений. По ковидосмертности Япония сейчас "отстаёт только США".
Уровень полной ковидовакцинации в Японии составляет 82% (по данным Our World In data: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL). 
 
Африка, по данным ВОЗ, является мировым лидером по снижению ковидозаболеваемости (но не ковидосмертности). Уровень полной ковидной вакцинации в Африке в среднем составляет 21,2%. 
https://africacdc.org/covid-19-vaccination/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Япония вышла на первое место в мире по ковидозаражениям
» Россия в 15 раз отстаёт от США по затратам на исследования
» Россия остаЈтся мировым космическим лидером
» Япония и Китай поссорились из-за душ японских солдат
» Япония извинится перед Китаем
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Бегут ли русские из Крыма? Взгляд севастопольца

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Она умрет, если будет ничьей. Проблема освобождённых территорий

Русский универсализм

Русский универсализм

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Модернизация в Белоруссии: вся надежда на Россию

Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Михалкову стало страшно от возможности, что в Донбассе будут преподавать на украинском

  • 18:02
  • 182

Путин увеличил штатную численность военнослужащих и сказал о росте бюджетных доходов

  • 17:53
  • 163

Кириенко заявил, что Россия не воюет с Украиной

  • 17:48
  • 192

Граждане Средней Азии организовали незаконную миграцию в РФ трёх тысяч человек

  • 17:14
  • 170

Из-за украинских обстрелов Херсон и Мелитополь были полностью обесточены

  • 16:50
  • 178

Япония лидирует по приросту ковидозаболеваемости, Африка -- по снижению

  • 16:36
  • 176
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru