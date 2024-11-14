 

В Калининграде владелец завода завозит индусов и платит им больше, чем местным

Владелец калининградского рыбоперерабатывающего завода "За Родину" Сергей Лютаревич массово завозит индусов на позиции обработчиков рыбы и рабочих на консервном производстве. Их оплата стартует от 70 тысяч рублей «чистыми» в месяц, а после Нового года им повысят ее до 100 тысяч.
Для россиян в компании другие расценки — "от 60 тысяч до вычета налогов". При этом на одного трудового мигранта компания тратит дополнительно минимум 300 тысяч рублей (перелеты туда и обратно, сдача экзаменов на патент и т.д.).
 
Ранее в Петербурге глава комиссии по транспорту Алексей Цивилёв заявил, что мигранты ценны готовностью к переработкам. 
До этого в Петербурге перерабатывающий водитель-мигрант утопил в Мойке автобус с семью пассажирами, а после этого у мигранта, водителя автобуса, резко ухудшилось самочувствие, он столкнулся с другим автобусом, пострадали не менее 11 человек. Также мигрант за рулём мусоровоза раздавил женщину в Петербурге.
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