В Калининграде владелец завода завозит индусов и платит им больше, чем местным

Владелец калининградского рыбоперерабатывающего завода "За Родину" Сергей Лютаревич массово завозит индусов
на позиции обработчиков рыбы и рабочих на консервном производстве. Их оплата стартует от 70 тысяч рублей «чистыми» в месяц, а после Нового года им повысят ее до 100 тысяч.
Для россиян в компании другие расценки
— "от 60 тысяч до вычета налогов". При этом на одного трудового мигранта компания тратит дополнительно минимум 300 тысяч рублей (перелеты туда и обратно, сдача экзаменов на патент и т.д.).
Ранее в Петербурге глава комиссии по транспорту Алексей Цивилёв заявил
, что мигранты ценны готовностью к переработкам.
До этого в Петербурге перерабатывающий водитель-мигрант утопил
в Мойке автобус с семью пассажирами, а после этого у мигранта, водителя автобуса, резко ухудшилось самочувствие, он столкнулся с другим автобусом, пострадали
не менее 11 человек. Также мигрант за рулём мусоровоза раздавил женщину
в Петербурге.