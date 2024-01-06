Пресс-служба нижнетагильского УМВД сосредоточилась на неблагополучной семье избитой азербайджанскими детьми девочки

В сентябре прошлого года, в рамках довольно странного уголовного дела, осудили известного опера Руслана Белоконного. Известен он тем, что раскрыл множество резонансных уголовных дел, которые считались нераскрываемыми. В своём последнем слове Белоконный утверждает, что в отношении него сфабриковали дело из-за личного конфликта с начальником тагильского МУ МВД Ибрагимом Абдулкадыровым.