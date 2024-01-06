Пресс-служба нижнетагильского УМВД сосредоточилась на неблагополучной семье избитой азербайджанскими детьми девочки

Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание
на странную расстановку акцентов в пресс-релизе нижнетагильского УМВД, где излагаются обстоятельства избиения двумя мальчиками из семьи азербайджанских мигрантов девочки Сони (их мать снимала избиение на камеру, а по некоторым сведениям, и сама ударила девочку). Хотя девочка Соня является жертвой, пресс-служба УМВД сосредоточилась на том, что её родители судимы, и мать лишена родительских прав.
В сентябре прошлого года, в рамках довольно странного уголовного дела, осудили известного опера Руслана Белоконного. Известен он тем, что раскрыл множество резонансных уголовных дел, которые считались нераскрываемыми. В своём последнем слове Белоконный утверждает, что в отношении него сфабриковали дело из-за личного конфликта с начальником тагильского МУ МВД Ибрагимом Абдулкадыровым.