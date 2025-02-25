Лишь пятая часть несовершеннолетних иностранцев в РФ стоит на миграционном учёте

В РФ многие дети-иностранцы не становятся на миграционный учет, рассказал заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Геннадий Кудряшов.
Из них граждане Таджикистана - 26%, Киргизии - 14%, Узбекистана - 13,4%, Белоруссии - 2,3%, Украины - 8,3%.
При этом общая численность несовершеннолетних иностранных граждан, состоящих на миграционном учёте, составляет всего около 154 тысяч. Чаще всего это значит, что родители-мигранты не ставят детей на учёт.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева обратила внимание на многосложность нынешнего определения "соотечественник", которое приводит к его расширительному толкованию. В результате того, что под "соотечественниками" стали понимать всех граждан бывшего СССР, ряд субъектов Российской Федерации отказался от реализации госпрограммы по переселению соотечественников - "поскольку её механизмы активно используются лицами, которые не являются по сути, духу, культуре и традициям российскими соотечественниками".