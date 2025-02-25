 

Лишь пятая часть несовершеннолетних иностранцев в РФ стоит на миграционном учёте

 

В РФ многие дети-иностранцы не становятся на миграционный учет, рассказал заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Геннадий Кудряшов.

"По нашим оценкам, порядка 766 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан находятся на сегодняшний день момент на территории России. В возрасте до шести лет - 256 тысяч, от семи до 14 лет - 394 тысячи, от 15 до 17 лет 115 тысяч человек".

Из них граждане Таджикистана - 26%, Киргизии - 14%, Узбекистана - 13,4%, Белоруссии - 2,3%, Украины - 8,3%.

При этом общая численность несовершеннолетних иностранных граждан, состоящих на миграционном учёте, составляет всего около 154 тысяч. Чаще всего это значит, что родители-мигранты не ставят детей на учёт. 

 

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева обратила внимание на многосложность нынешнего определения "соотечественник", которое приводит к его расширительному толкованию. В результате того, что под "соотечественниками" стали понимать всех граждан бывшего СССР, ряд субъектов Российской Федерации отказался от реализации госпрограммы по переселению соотечественников - "поскольку её механизмы активно используются лицами, которые не являются по сути, духу, культуре и традициям российскими соотечественниками".

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APN.ru