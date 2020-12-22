 

МВД раскрыло данные по иностранцам, совершающим ДТП. Ими оказались граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

 

МВД РФ впервые раскрыло данные по иностранцам, по вине которых совершаются аварии в России: в тройку лидеров вошли граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Данные в отчёте Научного центра охватывают период за девять месяцев 2020 года. Чаще всего за этот период ДТП в РФ провоцировали граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701), Таджикистана (599), Азербайджана (282), Армении (280).

Больше всего жертв за девять месяцев текущего года было зафиксировано в ДТП, совершённых приезжими из Таджикистана (76 погибших). Больше всего ранено -- 1080 человек -- в результате аварий по вине граждан Узбекистана.


Согласно данным главного управления МВД по миграции, за девять месяцев 2020 года на миграционный учёт было поставлено 4,15 млн граждан из Узбекистана и Таджикистана (это 54% всех прибывших в РФ иностранцев). 

 

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин пояснил, что в среднеазиатских странах уровень подготовки автомобилистов существенно ниже российского (напомним, что РФ признаёт водительские права, выданные в Киргизии), и что таксисты-мигранты зачастую работают по 14-16 часов в сутки, что тоже провоцирует аварийность.


Председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев считает, что большинство "некорректных ситуаций", в которых оказываются узбеки, -- "следствие не совсем удачной социально-культурной адаптации".



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