Продолжаются обстрелы Горловки, пожар возле Рязанского НПЗ

Мирный житель погиб
в результате украинского артиллерийского обстрела центра Горловки, ДНР. Также сообщается о троих раненых с начала суток мирных жителях (ранены при попадании снаряда в квартиру жилого дома). По данным
некоторых телеграм-каналов, информация о взятии Торецка (Дзержинска), о котором сообщалось 7 февраля и которое должно было уменьшить атаки на Горловку, не вполне соответствует действительности.
Съёмочная группа Первого канала попала под обстрел
ВСУ в ДНР, ранен один из сопровождавших группу бойцов.
Мирный житель 1955 г.р. ранен
в Таврийске Херсонской области.
Из-за падения обломков беспилотника начался пожар
в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
В Белгородской области атакованы
Малиновка, Борисовка, Тишанка, повреждены дома, автомобили, ЛЭП.
ВС РФ продвигаются
в Сумской области Украины, стремясь перерезать трассу на Суджу в Курской области.