 

Продолжаются обстрелы Горловки, пожар возле Рязанского НПЗ

Мирный житель погиб в результате украинского артиллерийского обстрела центра Горловки, ДНР. Также сообщается о троих раненых с начала суток мирных жителях (ранены при попадании снаряда в квартиру жилого дома). По данным некоторых телеграм-каналов, информация о взятии Торецка (Дзержинска), о котором сообщалось 7 февраля и которое должно было уменьшить атаки на Горловку, не вполне соответствует действительности.
Съёмочная группа Первого канала попала под обстрел ВСУ в ДНР, ранен один из сопровождавших группу бойцов.
Мирный житель 1955 г.р. ранен в Таврийске Херсонской области.
Из-за падения обломков беспилотника начался пожар в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
В Белгородской области атакованы Малиновка, Борисовка, Тишанка, повреждены дома, автомобили, ЛЭП.
ВС РФ продвигаются в Сумской области Украины, стремясь перерезать трассу на Суджу в Курской области.
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