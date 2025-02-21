Русская диета и её враги - II

Окончание. Начало здесь.

Когда я говорю о необходимости в случае любого недуга или каких-либо вопросов всегда обращаться к врачам, всё же есть в этой фразе некоторая двойственность. Сейчас объясню.

Имею я ввиду, разумеется, врачей государственных медицинских учреждений. И никаких других больше. В их рабочее время, в рамках их служебных обязанностей. Не за столиком в кафе.

Работающие в клиниках и больницах врачи, соблюдают установленный не ими порядок. С начальством, соответствующими трудовыми договорами, опытом, репутацией практикующего специалиста, совершенно необязательно кандидатов наук. Учёная степень важна меньше, ежедневная практика – больше.

Мое недоверие к частной медицине, по крайней мере в целом ряде аспектов – психология, диетология и многое другое – плод многолетних наблюдений. Не по одной стране, в общем-то. По многим.

Простой пример. В Москве под "лицензией Минздрава”, о которой сообщает вебсайт одной из таких клиник, не знаю, есть ли такая лицензия в природе, функционирует "медицинский” центр. Условно говоря, клиника "доктора Зверева”. Уж не помню, Зайцева, или Козлова. В общем, животное. Животное когда-то давно окончило мединститут, затем терапевтом поработало какое-то время в государственной поликлинике. Дело-то неприбыльное.

И животное организует шарлатанскую лавочку. Развешивает свои медицинские дипломы. Нанимает в штат врачей-диетологов, опять же, с вполне легальными дипломами медицинских ВУЗов, с фото в белых халатах. Врачи клиники работают не как в поликлинике, по правилам и знаниям, приобретённым в университете. А по шарлатанскому скрипту, который им написал директор частной "клиники”. Обещают каждому пациенту вылечить аллергии, дисбактериоз и многое другое. Вроде ж как перед вами – по диплому врач. А по факту – член криминальной группировки.

Смысл манипуляций – обратившимся предлагается фальшивый анализ крови, якобы, изобличающий неправильную реакцию на сотни элементов и продуктов питания. За такой "анализ” люди платят большие деньги. Делать его нужно с периодичностью раз в три месяца, для большей точности, не реже. И по "результатам” анализа эти самые "врачи” выписывают рандомно, просто из головы, списки раздельного питания в ряд – эти продукты, якобы, можно есть, а вот эти - во второй колонке – нельзя. Потом через три месяца и нового "анализа" – новый список. В нём просто перепутывают продукты туда-сюда.

При этом, чтоб волшебная сила списков возымела действие – контрольный в голову. Порядка пяти литров воды выпить в день и более. Не из крана, а специальной, якобы, "суперкислородной”, которую продаёт эта же самая клиника.

Расстройство пищевого поведения после походов в эту клинику вам гарантировано. В процессе оценки ваших псевдоанализов, вам час будут промывать мозги про"белковую перегрузку”. Та же тема. Ограничения белка. Вам предлагают совершить суицид. Прикрывшись "лицензией Минздрава”. В Москве. Не из-за рубежа. Не с анонимного телефонного номера или по вебинару танцовщицы на шесте.

Безбелковая диета с большой вероятностью провоцирует онкологию, даже если изначальные предпосылки к ней были минимальны. В особенности, когда человека манипулятивными сектантскими приёмами зомбируют и отодвигают от официальной медицины. Это просто вид казни. И те, кто этим занимаются, знают, что делают. Едят ли мясо "вегетарианские гуру”, когда они вне своей "работы”, - можно вполне легко определить по внешнему виду. Если у гуру нет тощих ног и выкатившегося живота как в репортажах про детей Эфиопии, нет жёлтой бледности и смертельно ввалившихся щёк - значит жрут, прохвосты. За обе щеки укладывают и свинину, и говядину. И курочку.

Есть фобии, проблемы с аллергией? Сходите в районную поликлинику. Пусть сделают анализы и врач разъяснит, если проблемы будут. И когда нужно приходить на анализ в следующий раз. Потому что врач в поликлинике – представитель государства. Работник псевдомедицинского ООО, подобранный на улице, хоть и с тремя дипломами, нести ответственность за ваши проблемы не будет никогда.

Спросите у любого врача в госучреждении, протокол лечения какой, например, болезни, предполагает ежедневное выпивание пяти литров воды? Правильно, никакой. А вот если здоровье, наоборот, не в порядке, убить себя этой процедурой вполне возможно.

Так устроен рынок "альтернативной медицины" сегодня в РФ.

Прикрываясь дипломами, врачи идут из больниц на улицу. Стричь бабло с неграмотных, больных раком, родителей умирающих детей. Да и со вполне здоровыми детьми вытворять что-нибудь подобное – любой здоровый заболеет.

Почему так происходит? Вопросы к государственным структурам. Кому, каким генералам из подобных клиник заносятся деньги. Кто их прикрывает, даёт всевозможные "лицензии”. Если покопаться по сегменту такого рода заведений, не исключено, что много где можно обнаружить и крышевателей-учредителей из очень братских республик, дружба с которыми бесценна. И придётся таки чем-то жертвовать. Правильней, конечно, было бы жертвовать не собственным народом.

Далее. Читаем новость в исполнении ТАСС. "Не будет больше Блиновских". Нина Останина считает, что закон о психологической помощи запретит деятельность "околопсихологов". По словам депутата, документом будут закреплены требования к психологу и уровню его образования, чтобы вести психологическую деятельность могли только люди с профильным высшим образованием”.

Это называется, "пудрить мозги”.

Я ни в коем случае не хочу поставить под сомнение профессионализм депутатов Государственной Думы, фотосессии они проводят на высоком уровне, спичрайтеры у них тоже профи. Но у меня складываются нехорошие подозрения. Либо там, наверху, побоялись потревожить щепетильную тему доходов близких к себе друзей. Либо там опять кого-то быстренько купили через лоббистов, либо парламентарии, вырабатывающие решения, сами находятся под запрещёнными препаратами или, не дай Бог, расстановками. И, не выходя из транса, выстраивая в просветлённом безумии дерево своих предков, обидевших их чем-либо в нынешней и прошлых жизнях, подготавливают свой законопроект таким образом, чтобы случайно из этого транса не выйти наружу. В реальный мир.

Посудите сами. Спрос рождает предложение на рынке образовательных услуг. К примеру, в Брянской области государственный диплом "психолога” выдавали десятилетиями все ВУЗы, и государственные, и десятки коммерческих. Вплоть до государственной сельхозакадемии. Не знаю, правда, предполагалось ли там чтение факультативного курса по психологии коров и депрессии у кур. Но выдавались государственные дипломы "психологов”!

Их миллионы по стране, людей с такими дипломами. И, возможно, условная Блиновская не успела за свои миллионы купить такой диплом, а, скорей всего, пока депутаты ходили по кабинетам, каждый уважающий себя "психолог” успел приобрести не один, а целых два диплома.

Либо простая схема. Условная очередная Блиновская – больше сама не лекарь, просто учредитель юрлица, а "психологи”, уже подготовленные для криминальной деятельности, набираются в штат где угодно. Хоть на бирже труда, хоть вербуются в госклиниках. Зарплату чуть повыше пообещал – и получил работающую структуру уже в соответствии с новым законодательством. Которое депутаты так долго рожали.

Цена депутатской инициативы – нулевая.

Как и в случае с расстановками, проповедниками курсов голодания, травниками и прочим, проблему не решить обязаловкой по наличию диплома. В разных странах это решается по-разному. В США образование стоит чудовищных денег, и никто не станет дипломом рисковать. Отберут лицензию врача - и "вон из профессии”. Провёл без лицензии консультацию – тюрьма. В Канаде вообще нет коммерческой медицины. Много где её нет. Или есть, но нельзя через коррупцию лицензировать шарлатанство. В Португалии есть профессиональные регулирующие органы, ассоциации – "Орден медиков”, "Орден адвокатов”. Они несут ответственность. Не знаю, кто там над ними присматривает столетиями. Масоны, иезуиты, какие-нибудь специальные структуры. Но такого разгула шарлатанства как на постсоветском пространстве, пожалуй, нет ни в одной западной стране.

Это в Индии ты можешь встать на камень и создавать свою секту. Хотя, допускаю, что скоро и там начнут наводить порядок. Все гуру из Индии переедут стричь бабло на российские просторы. Учить пить волшебную воду, нюхать благовония, сидеть часами на коленках, глядя как гуру, закатывая глаза в космос, проповедует. Ковыряя грязные пятки и предлагая вкусить новообращённым девушкам в поисках Истины свои козявки из носа. В общем, типичное такое "ешь-молись-люби”. Несите ваши денежки.

Обойти в условиях коррупции столь слабые законодательные инициативы очень легко. Покупать подтверждающие "корочки” в регулирующих органах – тоже вполне возможно.

Помню, лет пятнадцать назад я отказался от идеи претендовать на кандидатскую степень каких-нибудь наук. Насмотревшись в политике на персонажей, кандидатов в депутаты и разных чиновников, которым эта кандидатская степень как аксессуар. Решил поберечь деньги. А то б тоже гордо ходил "кандидатом в доктора”, с буковками. Корочкой махал при случае перед пацанами.

Так что факт наличия корочки мало что меняет, если систему можно обойти.

Я бы рекомендовал на этапе изучения чужого опыта, сравнения и выработки эффективно работающей системы, вообще законодательно запретить частную практику в ряде областей медицинских знаний. На всей территории Российской Федерации. Например, лет на пятнадцать. Мораторий.

Поскольку то, как сегодня работает рынок, – это лицензированное убийство русского народа.

Ущерб от деятельности псевдомедицинских структур, от потери трудоспособности части населения по вине криминала в этом сегменте, для экономики выше, чем расходы на государственное здравоохранение.

Диетологи и психологи должны работать в госучреждении. Там, где есть методики контроля.

Миллионы "психологов” с дипломами – это суррогатное образование. Во всём мире эта эпидемия суррогатного образования. Просто ради снижения давления на рынок труда молодежь отправляют просиживать места, не имея в итоге профессию.

За пределами государственных учреждений я бы рассматривал эту деятельность "психологов” как паразитическую, как форму мошенничества. Фальшивая профессия, никакой ответственности, советы, высасываемые из пальца. Сомнительные источники. Это уже не совсем медицина. Вернее даже – совсем никакая не медицина.

Сотни тысяч психологов вне госмедучреждений, не имея занятости в госструктурах, могут пойти переучиться. На кадровиков, на нянечек и воспитательниц детского сада. В конце концов, в милицию, для работы с трудными подростками. Они могут ухаживать за больными в домах престарелых, но таким специалистам без должного контроля я бы даже хождение по домам от соцслужбы не доверил. Не дай Бог, они и там начнут заниматься расстановками, просить дать погадать и убеждать заменить "волшебными травами” официальную медицину.

Что же касается людей с дипломом врача, отправившихся стричь бабло, продавая разнообразные мошеннические услуги. За такого рода профанацию следует лишать профессионального статуса бессрочно, и вплоть до уголовной ответственности за возобновление подобной деятельности. И не важно – напрямую, или через прикрытие, через создание "клиник” и найм туда врачей. Как ещё быть с такими вот "диетологами”, как в Москве, которые выписывают рекомендации покупать у них "волшебную воду” и по пять литров в день её употреблять.

Все эти аспекты при желании регулируются очень легко, достаточно немного железной воли. Ничуть не сложнее, чем, например, как в Швеции, было перевести всю торговлю алкоголем в государственную монопольную торговую сеть. Это вопросы не просто здоровья отдельно взятой мнительной барышни, которая, насмотревшись роликов, стесняется себя в зеркале. Контроль медицинской практики необходим. Это вопросы безопасности страны.

Ну и напоследок. Мыльная история.

Что стало, в итоге, с той самой пострадавшей барышней, которая тайком от мужа и всех своих близких наслушалась вебинаров от удалившейся из солнечной Одессы в не менее солнечную Восточную Европу мадам "диетолога-фруторианки-расстановщицы”. Тайной ночной поедательницы вкуснейших, сочных украинских котлет, с опытом вращения на шесте и прочими всевозможными талантами?

Правильно. Пострадавшая от манипулятивных технологий героиня-россиянка, обидевшись на полное семейное непонимание и тотальное расхождение пищевых привычек, разводится с мужем, весьма солидным человеком.

Один из близких родственников, между делом, чуть было не умирает от стакана "целебного травяного сбора по очистке печени”. Которым барышня его без каких-либо врачебных рекомендаций, по своей инициативе из добрых побуждений после ряда "вебинаров” ненароком чуть было не отправляет прямиком на тот свет. При проблемах с печенью без ведома докторов подпаивать родню желчегонными сборами по рекомендации украинских "народных целительниц” это ж такая вот, сельская терапия. Большое ж счастье родственникам в живых после подобного остаться. Хорошо отделаются.

Смертельных случаев детей и взрослых на почве следования проповедям "травников-фруторианцев” уже не один и не два. Новости из разных стран приходят практически еженедельно, хоть специально я за этим не слежу. Замаривают голодом сбрендившие взрослые и совсем маленьких. Буквально младенцев.

На протяжении многих лет накопления инвестируются в вебинары, травы, чесночную воду, расстановки и тому подобное. Отправляются туда, где их, разумеется очень и очень ждут.

В Восточной Европе, откуда полюбили на расстоянии работать шарлатаны, однако, жизнь не дешевая. Да и не для того вебинары в Интернетах про голодание на травах и "чистку печени” показывают, чтоб их просто так, бесплатно, смотреть.

Помимо расходов на обязательные "расстановки”, травы и прочие проповеди, самая бюджетная месячная подписка на "целебные” лекции - 10 евро с клиента. Обещано даже, что у маленьких детей рассасываются аденоиды, а печень полезно "чистить”, начиная с двух лет от роду. Речь не только о жителях России, но и всех русскоговорящих в Германии, Балтике, Украине, Португалии. О гражданах самых разных стран, включая Великобританию, США и Канаду. Это миллионы потенциальных и текущих жертв, владеющих русским языком. С учетом этих самых сотен тысяч подписчиков в разных разрешенных и запрещённых соцсетях мадам снимает десятки тысяч евро в месяц, не утруждая себя открытием в ЕС юрлица, получением профильного образования и соответствующих лицензий по стандартам стран СНГ и Евросоюза, где она обитает и откуда большей частью ведёт теневую деятельность. Травы ей поставляются из Украины, России и других регионов. Счета, с большой вероятностью, в украинских банках. Как и всевозможные прикрытия. В той же стране. Ни одного официального адреса какой-либо компании в ЕС или ещё где бы то ни было. Ни одного официального банковского счёта. Вацапы, Телеграмы, Вайберы, и прочие запрещёнграмы без минимального намёка на юридический адрес для претензий. С ярким контентом успешной бизнес-леди, путешествующей в роскоши по миру нон-стоп, и агрессивной рекламой своих пищевых сектантских курсов для детей и взрослых среди русскоязычной аудитории.

В итоге, наша пострадавшая героиня, не найдя пророков в своем отечестве, встаёт на лыжи. Дабы в своём "просветлённом” состоянии хотя бы имиджево приблизиться к носителям "Истины”. Прикоснуться к успеху. Ощутить дополнительную лёгкость в мечте о растерянном здоровье, своём доме, карьере, семье, обо всём, что когда-то в прошлой жизни уже БЫЛО.

Просочившись, как на Западе принято говорить - с некоторых пор "живёт по-чёрному”, то есть - нелегально, в чужой стране. В эдакой эйфории лёгкости и полного умопомешательства. Вне социальной системы. Без постоянной занятости, без легальных документов и привязок к учреждениям здравоохранения. Ютится на птичьих правах, пока не прогонят знакомые, где-то на сырых задворках одной из мировых столиц.

Лекарства от онкологии, выписанные в России, конечно, идут в игнор. В ход идут - вебинары, травы и расстановки. С учетом того, что барышню на пути к смерти квалифицированно "ведут” профессионалы, вряд ли она сама спрыгнет с этой темы. Успеет ли.

Близкая связь с родными, конечно, сознательно оборвана. Ведь все они осуждают, мешают просветлению. На вебинарах и расстановках об этом заблаговременно предупреждали, что родственники и коллеги будут "осуждать”! Но надо крепиться, скрывать по возможности информацию. Терпеть обиду, платить и пить траву.

Ни к родным, ни к официальной медицине доверия, разумеется, у таких ведомых людей нет. Поскольку всё окружение секту предпочитает называть сектой. Все, кто "осуждают”, не разделяют подобных идей, не ценятмудрость "травных дел мастеров” - проходят мимо.

Ещё не конец, да. С учётом весьма печальных диагнозов, орторексии в шаге от анорексии, а также полной подчиненности деструктивной секте, происходящее - трагедия в процессе. Сюжет для Малахова. Или этот, как его, "Реквием по мечте”.