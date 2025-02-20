Русская диета и её враги

Сразу хочу предупредить, что я не медик, и не претендую на истину последней инстанции в вопросах здоровья и питания. У всех есть свои болезни и свои слабости, отклонения в развитии, и так далее. Разговаривайте с врачами, если есть уточняющие вопросы, у докторов есть должностные инструкции, –все они военные люди, ровно как МВД и пожарные, – в дебри мракобесия им не позволит завести их ответственность перед своим начальством, там иерархия, там знания и международный опыт. Не без ошибок, но врачебную ошибку легче заметить и легче поправить в случае чего, как минимум, потому что у врачей все ходы записаны. В отличие от шарлатанов, у врачей – корпорация. Там есть ответственность и меры наказания.

С какой стати может быть ценным моё мнение? Будучи менее здоровым, чем некоторые из вас, мне как-то довелось пережить некоторых близких друзей, коллег. Всё очень грустно, но так складывается опыт. Который, пока у меня есть возможность, я пытаюсь передать тем, кто будет жить после нас.

В Приднестровье, было дело, не выползая из-за компьютера месяцами, поправился до 116 кг и чуть не умер. После очередного семейного застолья по пути домой на летней жаре бетонного Тирасполя прихватило сердце, и, собственно пришло время задуматься. С любопытством, помню, погрузился в чтение, многое уже подзабылось, но, сам факт интереса к теме зафиксирован. Начал сокращать рацион, и бросил курить. Собственно, бросание курить было целью с тех пор, как курить я начал. И продолжалось это долго, рывками, благодаря болгарским таблеткам "Табекс”. Средство это дешевое и самое эффективное из всех возможных. В таблетках содержится почти аналог никотина, и некоторые мои знакомые бросили с первого захода. Мне понадобилось много-много попыток, с учётом особенностей моего неспокойного характера, стрессов и прочего.Стало очевидно, тема перезрела, как только сердце послало сигнал, – на этот раз о сигаретах придётся забыть.

Схема с Табексом была всё той же, что и всегда. Три дня начинаешь по пять таблеток, с четвертого примерно дня больше не куришь, да и смысла особого нет – никотин плюс его таблеточный аналог дают металлический привкус во рту, сигарета уже не кажется столь нужной. Ты подсаживаешься на таблетки, пьёшь плюс-минус раз в два часа, потом раз в три, потом по две в день, потом одна, – в общем, медленно снижаешь дозу заместителя никотина. По инструкции их растягиваешь на месяц, у меня бывало, что растягивал и на полтора. И к концу курса сигареты уже видишь только во сне. Во сне курить перестаёшь лет через 10.

Срывался обычно на стрессах, каких-то мелких конфликтах, но вот на последний раз решил таки переваривать проблемы без них. И всё получилось. Не курю я 15 лет, не пробую даже по одной. Разумеется, не курю не только сигареты. Ничего больше не курю. Потому что тот, кто хоть случайными тусовками, покуривал "не только сигареты”, курит сигареты больше, чем обычные курильщики. В попытках найти "то самое” в аналогичной технической манипуляции затяжки дыма.

Так что мне с Табексом пришлось бросать лет 10. Многим удаётся с первой попытки. Но даже если не выходит – даже этот месяц без сигарет, или две недели, насколько хватит, – это тоже польза для здоровья. Любая пауза в курении лучше, чем само курение. Но если сорвался – таблетки пить обязательно сразу прекращаешь, два месяца перерыв – и можно снова покупать и выходить на новый курс.

Не знаю как сейчас, раньше Табекс продавался без рецепта. Но, в любом случае, перед покупкой я настоятельно рекомендую предварительно проконсультироваться с вашим врачом относительно противопоказаний.

Рацион питания

Насмотревшись на разных людей, их внешний вид, итоговые результаты, погрузившись временами в одно, другое третье, –всякие эксперименты с питанием, - иногда по своей воле, иногда вынужденно, – пазл сложился.

Не важно, больны вы, или здоровы сейчас, организму нужно топливо. И в этом самом топливе нужен баланс. Понятно, никто не хочет лишать себя слабостей. Я к этому никого и не призываю. Разве что к умеренности.

Организму нужны белки, жиры и углеводы. Идеальная, на мой взгляд, еда для современного человека - это диета умеренности и баланса.

Белок животный нужно есть каждый день. Два раза в неделю следует его употреблять в идеальном виде. Идеальное белковое блюдо – это средней прожарки говяжий стейк. К нему можно подать сырой салат, тушенный шпинат или ещё какие листья или перцы, хлеб или мамалыгу.

Употребление говяжьего стейка – само по себе счастье, которого лишены миллиарды на земном шаре. У вас есть эта счастливая возможность. Два вечера в неделю таким образом автоматически становятся праздником. В качестве напитка я рекомендую… А, что хотите. Я люблю виноградный сок. Можно и Колу, или апельсиновый напиток, или просто кусок лимона с водой, натуральный лимонад. Чай с сахаром, кофе с подсластителем. Пробуйте.

Мне сказочно повезло в детстве с появлением отчима. Он был в те мрачные годы накануне распада СССР зам.директора завода, и из служебных командировок в министерство, из Кишинёва, всегда привозил мясо. Много мяса. Разное мясо. Плюс рядом Одесса. На Привозе был роскошный выбор мяса, в особенности копчёного, а у нас на него были деньги, потому что мы с мамой торговали на барахолке. Поехать после барахолки на Привоз за мясом и копчёной рыбой - это ритуал. Есть мясо и рыбу с Привоза, как и из министерства в Кишинёве, - это была большая привилегия. Наверное, поэтому я до сих пор жив. Потому что имел случайным счастьем эту привилегированную опцию. Которая сегодня есть у жителей РФ, практически у всех. Берите и кушайте на здоровье.

Алкоголь я с некоторых пор не употребляю, и никому не рекомендую. Ситуативно он поднимает настроение и отключает мозги на время, расслабляет. Потом ощущения этого становится всё меньше. Зависимости у меня от него никогда не было, как от сигарет, так что это было достаточно легко.

Через полгода, глядя на то, как во всей киноиндустрии теперь без стакана виски не обходится ни один персонаж на экране, я не понимаю что там виски, не думаю об этом. Думаю, что там компот. Не проглатываю комок в горле, как бывает у людей выпивающих, и они тянутся к стакану. Те, кто раньше продвигали в кинематографе табак, сегодня владеют глобальной алкоиндустрией. Они спонсируют кинопродукцию. Те же компании, семьями. Бери любой брэнд в баре - заплатишь в один и тот же карман. Раньше они сами не курили. А сегодня – сами наверняка не пьют. Только рекламируют. Зачем идти у них на поводу, это примитивные трюки.

Что Молдавия, что Португалия – вино и там, и там всегда было практически бесплатным. Алкоголизм это проблема всех южных стран, где растёт виноград, и вино пьют как воду. Но это не вода. Это разрушение здоровья. Снижение самоконтроля в том числе по питанию, как следствие – риски онкозаболеваний. Съел бы один шашлык - а так схомячишь четыре. Уже вредно.

Шашлык и алкоголь на природе, на выходные килограммы жареного мяса, запиваемые вином, пивом или коньяком. Потом, в 55 или 65, ожидаемо рак кишечника. Это, к сожалению, классика многих современных людей, "дорвавшихся” до дешевой свинины после советской и постсоветской голодной реальности. И в Европе, и дома, – картина маслом.

Итак, стейки в 150-250 грамм – это два праздника в неделю. Остальные дни – рутина. Индейка, свинина, на последнем месте по ценности – курятина. Не обязательно жарить. Можно тушить. Каждый день, в каком-нибудь виде. Или рыба. Рыбы, правда, надолго не хватает. Быстро проголодаешься. Она тоже крайне полезна и важна. Но, определённо, рыбой устраивают перерывы между мясом. В другие дни. Идеально – тушеная в фольге, жареная на решетке. Аналогичное сопровождение – салаты, каши, хлеб, всё, что нравится. Без фанатизма.

Крайне желательно как минимум раз в неделю есть красную рыбу. Там сами знаете что. Часто тоже не надо, она жирная, конечно, но раз в неделю этот жир будет крайне полезен. В остальной рыбе, в том числе речной, его значительно меньше, но она годится ради протеина. А "Омега-3” – это красная. Лучше замороженная, пойманная в океане. Не с фермы. Хотя тут я не настаиваю, экспериментируйте, читайте научные данные. Пишут, что в фермерской рыбе этой "Омеги” практически нет. Быть может, со временем эту проблему как-то решат. Иногда можно и тунца, он же вкусный. Да, там где-то есть ртуть, но вы не будете есть целого огромного тунца целыми днями. Он стоит денег. И уже не будет так празднично. Берёте суши - понятно, ничего полезного там особо нет, особенно в поджаренных. Рисовая каша, слепленная руками. Хорошо, если руки эти как следует мыли перед тем, как лепить, а не так, как мы иногда смотрим на тайком отснятых видео про тех, кто их готовит. Пусть суши. Хорошо, поджарьте к суши лососевый стейк.

Рыба "разгружает” кишечник, думаю, организм меньше занят процессом переработки. Мясо, конечно, тяжело ему постоянно перерабатывать. Люди живут сейчас не по 30 лет, дольше. Поэтому рак кишечника случается чаще, устаёт организм, не нужно усугублять риски алкоголем и килограммами мяса.

Любую другую, не красную замороженную рыбу, если её поймали рыбаки в океане, и там же заморозили, я бы также предпочёл свежей, которую держали на фермах и кормили комбикормом. Наверное, ещё через 10 лет в океане вся рыба будет тоже токсичной, но тут надо читать экспертов. Анализы, если что, по заказу бизнеса, могут и подделать. Так что всё по возможности стоит проверять разными методами.

Колбасу копченую можно как баловство, ну, или кусочками для специальных блюд. Не очень полезно, все знают. Но. Как и всё остальное белковое – если складывается суровая жизненная ситуация, и на стейки денег нет, – есть нужно что-то подешевле. Например курятина, – еда для бедных. Или для тех, кто в пути. Или та же колбаса. Тут уже не до предпочтений. Купи к протеину пару овощей и хлеб. Нет денег – купи любой протеин.

У меня дома всегда стоит пачка с сухим протеином, сывороточный изолят подороже. Стараюсь брать его. Растительный как-то слишком отдаёт то ли бобами, то ли травой. Обычно две ложки с молоком, в качестве "третьего завтрака”, идёт на ура. Не каждый день, не увлекайтесь, во всем нужна мера. Это экстренное средство. Если питаетесь в целом сбалансированно – это просто дополнительная подложка, потому что 20 грамм мяса в супчике или скромненькая рыбка - это не вариант для поддержания организма.Таким же образом, среди дня, мелкими перекусами – творог, кефир, вареные яйца.

Сахар нужен, если работаете головой, понятно, что все сейчас его едят в сто раз больше, чем необходимо. Как-то можно с кофе и орехи, и сухофрукты. Если покупаете шоколад - старайтесь покупать с 70% и выше содержанием шоколада. Зачем покупать подкрашенный сахар по цене шоколада?

В остальном без фанатизма, стараться двигаться. Опять же. Умеренно. Популярная профессия курьера – это 30-45 тысяч шагов в день. Это разрушенные суставы. И довольно скоро. Я не соблюдаю и норм в 10 тысяч в день, но в детстве достаточно набегался и в футбол, и в хоккей. Если есть возможность – без фанатизма попинать-покидать мячик всегда хорошо. Другие физические нагрузки - по усмотрению. Как зайдёт, кто-то и на штангу с гантелями "подсаживается” как на алкоголь. Думаю, если так далеко заходить, проблемы неизбежны.

О постах

Знаю, Церковь говорит о постах. Батюшки о них говорят. И, наверное, справедливо. Для тех, кто несбалансированно питался в промежутках перед постами. Если шашлыки вёдрами – посидеть месяц без шашлыков и вина, пожалуй, стоит. Если монахи, например, любят покушать, или батюшки, –конечно, полезно немного отдохнуть.

Организму посты не нужны, нужно поддерживать баланс, не устраивать стрессов. На голодный желудок о религиозных вопросах никто сильно думать не будет, скажем честно. А вот насытившись стейком, можно и о высоких материях поговорить, о духовности. Русским не очень легко сейчас живётся. Если какой обряд церковный предстоит – можете сутки воздержаться от непостной пищи, и всё будет хорошо. Ни один батюшка вас за это сильно не осудит.

О свинине

Свинина, особенно всякие уши, шкурки и прочие хрящики, холодец – это коллаген. Это очень нужно вашим суставам, позвоночнику и много чему ещё. Как и нужен жир. В ней меньше определенных микроэлементов, чем в говядине. Если есть возможность переплатить за говядину – переплатите. Но периодически свинину нужно есть обязательно. А всякие уши ещё и дешевле. К тому же, многим свинина и на вкус больше нравится. Лучше умеренно понемногу, чем терпеть, а потом съесть пять шашлыков на природе.

В холодец можно класть помимо свинины фрагментарно языки и сердца, другие субпродукты, индейку или курицу. Индейка всегда лучше чем курица. И по вкусовым, и по микроэлементам.

В моем раннем детстве родители приносили домой копчёную свиную голову. И мы поочередно ходили на кухню и спиливали кусочки. Это тоже праздник. На несколько вечеров как минимум. Не на один, пожалуйста. Не сожрать немедленно. Из остатков можно сварить гороховый суп с копчёностями. Не знаю, есть ли в сегодняшней России предприниматели, которые предлагают такой товар. Копченая свиная голова – это русский деликатес.

Никакими бобами компенсировать животный белок невозможно. Их нужно съесть тонну, а сколько вы можете съесть орехов? Максимум горсть. Там столько всего другого помимо белка, что орехи это неплохо, но это не заменит мясо, это баловство. Как и всевозможные семечки. Там не так много белка, ведь вы мешок их не съедите. Там нет всего того, что есть в говядине. Не стоит тешить себя иллюзиями. Отказ от мяса - это растянутый во времени суицид. Пропаганда любых форм отказа от животного белка - это пропаганда суицида. Это Синий кит для взрослых. Для всей семьи. Это смерть.

Мусульманам

Если убеждения не позволяют употреблять свинину, коллаген нужен обязательно, иначе без него в зрелом возрасте не будут ходить коленки. Чем-то придётся компенсировать отсутствие коллагена. Желе как вариант. Читайте, где он ещё есть. Баранина, курица.

Свиные копытца и уши в холодце могут заменить куриные лапы и просто добить желатином. Поищите, может что-то помимо этого.

Ночная еда

По поводу питания только в ночное время - как и для тех, кто вынужден устраивать организму стресс на световой день без еды, - полезного для здоровья тут мало. Но, на мой взгляд, поесть ночью лучше чем не поесть совсем. Ровно так как я лишен предрассудков относительно питания после шести вечера. Вещества усваиваются что так - что эдак. Днём вы их будете есть, или ночью. По возможности, после ужина стоит пройтись туда-сюда.

Фрукты

Во фруктах, как и фруктовых соках, масса полезных веществ, но вместе с ними в огромных количествах сахар. Поэтому есть их следует аккуратно. Фрукт-два в день - и достаточно. Они не насыщают. Яблоки, апельсины и бананы, гранаты и гранатовый сок. Это в приоритете, когда большой выбор. Остальное разнообразие - баловство, по настроению. Купите механический пресс для отжима гранатового сока. Для мужчин это движ, да ещё и полезно.

Супермаркеты

Обратите внимание на технологии маркетинга - как работает крупный бизнес. Не знаю, как там сегодня в российских сетях, но, думаю, отличия от остального мира минимальны.

При входе в супермаркет вам большой бизнес предлагает обычно какой-нибудь мусор или баловство. Вы будете долго бродить среди выпечки, фруктов, печенек, консервов, копченостей и ветчины, снеков, сыров, вина и прочей малополезной, а то и вредной продукции.

Мясо и рыбу они поставят спецом, в самый конец зала. Чтобы дойдя до цели, по пути обратно вы вновь вынуждены были лицезреть всевозможное пищевое барахло вроде шоколадных батончиков, хлопьев, снова алкоголя, жевачки, и прочую дрянь.

Кстати, по поводу соевой и прочей псевдомолочки, подделки "под молоко”. Теперь много всякого - и миндальное, и рисовое, и овсяное. Всё это никакое не молоко. Не обольщайтесь. Ничего вредного, это как разбавленный почти до нуля сухой протеин из бобов, совсем маленькая доза спортивного питания. Я подозреваю, что себестоимость этих пакетов, которые выглядят как молоко и похожи на него по цвету почти нулевая. Десять центов, а в продаже - полтора евро. Цены на закупку настоящего молочка всегда тормозятся регулирующими органами, почему его те же французские и прочие другие фермеры вечно на землю в знак протеста выливают. Животное молоко - это ценный продукт, в себестоимости иногда даже дороже, чем на витрине. А "белый напиток” на базе бобовых или орехов с рисом ничего не стоит. Корпорации его активно рекламируют. Дурачкам. Дурачками быть не следует. Самое ценное - это коровье молоко, пастеризованное, с коротким сроком годности, по технологии времён СССР. Если молоко может в пакете стоять год - молока там нет. Разбавленное сухое - это тоже всё технологические трюки корпораций. Самое дорогое - то, что вам никто никогда не будет рекламировать. То, что сзади. Впаривают вам всегда барахло.

Соевый плотный йогурт мне нравится. Просто по вкусовым. Иногда можно и купить, понимая, что цена неоправданно завышена. Но это каприз. Полезен, хоть и растительный, но протеин. Но без лишних ожиданий относительно чудесных свойств. Это сладкое, ровно как и любой сладкий йогурт, где полно сахара. Десерт.

Надо понимать особенности пищевой индустрии. Тут как сокровища. Надо ходить – высматривать. Олигархи платят специальным компаниям-консультантам сотни тысяч для рекомендаций, для более эффективного продвижения отбросов потребителю.

Самое биологически ценное из еды, самое привилегированное, обычно спрячут под гору малополезного, или вовсе ненужного мусора, которого на выходе из магазина у вас может оказаться полная тележка. Подходя к кассе, оценивайте визуально, сколько у вас в корзине лежит животного белка, сколько молочки, не слишком ли много мучного, не забыли ли разнообразить гарнир. Не набросали ли чересчур много фруктов, которые раньше пропадут чем вы их съедите, в особенности если они будут лежать не в холодильнике. А витамин С уменьшится, пока ваши апельсины будут лежать неделю в блюде на столе. Отожмите тогда уж сами сок и поставьте в холодильник. Аналогично с гранатами. Сок - и в холодильник.

В поисках "Майкла Джексона” наоборот

А теперь поговорим о наших врагах.

Эх, вспоминаю романтичную юность в правых партиях, наши почти "тимуровские” попытки попугать всевозможных расхитителей цветного металлолома из этнических противоправных группировок. От нынешних властных молодёжек, поскольку других уже давно нет, тоже, быть может, нашлась бы какая-никакая польза. Не всё ж олигархов по яхтам ублажать.

Есть темка, которая как-то и не мелькает в медийном пространстве, то ли у авторитетных госслужащих и парламентариев руки не доходят, то ли заняты.

Я бы обозначил её как "Синий кит для взрослых”. Она, увы, касается не только взрослых, но с них, как правило, всё и начинается. В том числе и смерть детей. В том числе, и совсем маленьких, не умеющих даже говорить.

Я бы сложил в эту корзинку врагов русского народа, подлежащих если не ликвидации, проявим гуманизм и законность, то по крайней мере идентификации.

Речь идёт о персоналиях, ведущих свои проповеди с настойчивостью и активностью, сопоставимой со злополучными колл-центрами в Днепропетровске и Одессе. Но длится зомбирование русских уже не год и не два, а достаточно давно. И без малейшего внимания.

Враг - термин вполне конкретный, когда речь идет от здоровье нации, о смертях, какие уж тут изыски. Расцвет "нутрициологов”, "травниц”, "диетологов”, проповедников "сыроедения”, "вегетарианства”, "расстановок” и так далее. Вся эта тематика вообще была вне моего зрения, пока случайно не обнаружил среди старых знакомых – жертв подобного рода структур. Жертв, находящихся на грани смерти.

Даже без какого-либо глубокого погружения в тему, чисто поверхностно, судя по мелькавшим на горизонте персонажам, "вегетарианец”, особо кичащийся этим, в моём понимании это одно из двух явлений природы. Это либо дурачок - либо жулик.

Дурачка зомбируют. Жулик ищет лоха и легких денег.

Пусть компетентные органы разбираются, сколько в происходящем происков каких-либо внешних сил, заинтересованных в скорейшей ликвидации народов России. Но, как я вижу, эти технологии работают вполне результативно, не то что какие-то там многомиллионные биолаборатории, где пилили деньги на исследования вирусов в отношении отдельных наций. Технологии "диетологов” работают и убивают. Убивают русских.

Без миллионных долларовых инвестиций, кстати. Значительно дешевле.

Ключевым персонажем этой пирамиды ада является некий Арнольд Эрет, столетней давности кадр. Уж не знаю, чьих структур был исследователь, но проповедовал он отказ от белка. Поскольку, в мире глазами шарлатана Эрета, белок провоцирует производство в организме некой "слизи”. А белые люди, в прямом смысле, не в смысле какие-то господа. По его "учению”, люди с белой кожей, имеют таковую, поскольку "состоят из гноя и слизи”. Они просто отравлены белком, и поэтому белые. И нужно с этим бороться. Стыдиться своей белизны как тяжелой болезни. И срочно бросать употреблять в пищу белок.

Погрузившись в такое, людям, я так вижу, становится просто прямо страшно стыдно, что они – белые! Какой позор! Ну, с учётом того, что через пару десятков лет, как знать, быть может кроме русских все остальные как-то уж слишком перемешаются. Возможно, идеи Эрета вообще кроме русских в близкой перспективе уже совсем никого не касаются. Остальные будут решать "проблему слизисто-гнойной белой кожи” себя и своего потомства более простым методом, – кровесмешением с жителями тёплых отдалённых территорий. А русским должно быть просто стыдно прямо уже сейчас. И они должны прекращать есть белок в любых видах.

Жертв этих практик уже достаточно много. В России в силу климата и плохого питания и без того здоровых людей всё меньше и меньше с каждым годом. А подобные эксперименты, конечно, нивелируют любые попытки демографического подъёма. Болезненный, слабый человек плохо работает, плохо соображает. Без белка человек глупеет на глазах.

Меня терзают смутные сомнения относительно момента, не насоветовал ли кто, не откорректировал ли определённым образом религию индусов давным-давно. Чтоб они поменьше плодились, отказавшись от говядины. Которая, надо сказать, у них водится там в больших количествах. Просто гигантских. По улицам ходит говядина! Коровы ходят, как в России - собаки. От двери к двери, от калитки - к калитке. Попрошайничают, чего поесть. Смотрят голодными глазами. Их не едят. Индусов уже больше чем китайцев, за полтора миллиарда. И, если б они ели говядину, возможно, было бы их восемь, а то и пятнадцать. Потому что там, в Индии, благоприятная природа, теплый, солнечный климат, множество продуктов питания и много детей. И кто-то, кто тихонько посоветовал им не есть говядину, вполне возможно, преследовал свои далеко идущие, "геополитические цели” того времени.

Физически здоровый человек может прожить без мяса. Да, у него будет желтая физиономия, к 55 годам уже будет лицо землистого цвета, как будто земля в морщинах. Так выглядят индусы-вегетарианцы. Надо понимать, что у них там вначале идёт естественный отбор, когда выживают из 15 рождённых детей только самые здоровые. И вот эти "самые здоровые” при отказе от мяса в 55 выглядят так, как русские бабушки выглядят в 95. Да, живут. Больные, хромые и жёлтые. Но если ты рождён здоровым, в идеальном климате, на хорошей генетике кое-как протянешь и до глубокой старости.

В России начиная с девяностых уличные лотки были завалены литературой, пропагандирующей эти "травные” сектантские методики. Был хороший бизнес для кого-то, для издателей. Единично люди сходили с ума на этой почве, но не было эпидемии, поскольку люди в целом не очень любят читать.

Секты "травниц” брали под контроль особо лакомую для них сферу - онкобольных. Вербовщики – "травницы”, проповедовавшие отказ от лекарств и белка, окружали плотной шеренгой Брянский онкологический диспансер. Дёргали людей. Врачи их уговорами отгоняли, уговаривали не приставать к больным. МВД, конечно, игнорировала эти истории. Быть может, не хватало законодательной базы.

Сейчас Брянский онкодиспансер никто не окружает. Сектанты из рядов "нутрициологов”, "фруторианцев”, "травниц”, пропагандистов "раздельного питания”, "безбелковых гуру” и так далее благополучно устроились в Интернет-сети. Выше доход.

В качестве примера можете набрать в поисковом запросе "фруторианка травница”. Наткнётесь, как вариант, на мадам, как оказалось, родом моих мест, из Днестровска, откуда я в своё время переехал в Москву. Это рядом с Одессой. У нас там в Приднестровье после перестройки был просто расцвет всевозможных "лекарей” от народной медицины, колдунов. Прямо эпицентр колдовства. Очереди стояли желающих, чтобы им руками поводили над животом.

Я покликал по ссылкам в Интернете, и раскрылась целая сетка ресурсов, телеграм-каналы, сайты, платные проповеди.

Довольно жёстким, грубым голосом лекции-обращения к неофитам. Как к грязи. Слушай и повинуйся. Откажись от белка. Чесночная вода. Сразу по голосу очередной такой мадам чувствуется что проповедница тупа и, вероятно, занималась в прошлом проституцией или криминалом. Но где-то познакомилась с соответствующими технологиями манипулирования.

Там целая бизнес-индустрия. В продаже книги, лекции, травы. Проповеди и "конференции” для особо впечатлившихся.

Потом такие проповедницы перебираются подальше, в Восточную Европу, оттуда вещать безопаснее. Кто-то с таким бизнесом отчаливает во Вьетнам. Чтоб ещё и в тёплой водичке купаться в перерывах между "вебинарами”.

В подобный бизнес подались бывшие фитнесс-тренера, эскортницы, маникюрщицы. Сносить башню русским идиоткам.

Из той же серии, как правило, либо "около", либо там же – отдельная категория бизнеса для размягчающих мозги "расстановщиков”.

Посторонним людям без надлежащего государственного статуса платятся деньги за то, что те ковыряются у них в мозгах. Как правило, удалённо, из таких регионов, куда потом будешь писать письма мелким почерком, если твоя родственница, поехав крышей, умрёт.

Вначале надо попробовать некие якобы безобидные "расстановки”. И отдельным пунктом – "семейные расстановки”. Затем мы наблюдаем, как человек начинает говорить шаблонными фразочками, словно попугай в цирке. У него всегда есть ответы для защиты собственного безумия от любых попыток вторжения извне. Их грамотно "расстановили”. Всевозможные "травники” зачастую обучены и "расстановкам”. Жертва уже гарантированно не соскочит никогда. Можно какое-то время доить, пока не закопают. Всегда хочется у жертв спросить – а вы вначале проверили информацию, кто она, будет проводить вам "семейные расстановки”? Есть ли у неё самой семья? Какая по счёту? Не занималась ли проституцией, и не занимается ли ей сейчас? Кому вы доверили свой мозг? Это ж покруче, чем банковский счёт!

Сотни и сотни людей прекращают есть белковую пищу. Пьют чаи из растений. Онкобольные прекращают принимать лекарства. Начинают "чистить печень”. Принимать "чесночную воду”. В общем, изгонять из белого тела своего "гной и слизь”.

Не слышал даже единичного случая, чтоб в результате подобных процедур кому-то удалось превратиться в представителя негроидной расы.

Обратный прямо такой путь, как у Майкла Джексона, только наоборот. Тот всё белел. То ли от болезни, то ли от препаратов. Эти хотят любыми методами убрать белизну.

Ибо гной. Желтеют в итоге, как и положено, с лицами желтушного цвета, похудевшие на 20-40 килограмм, гремящие костями бабки в 30 лет без зубов и волос, с "просветлёнными” лицами, на краю могилы. Умирающие от голода дети, после таких вот "травных” диет. В том числе новорожденные дети. Потому что с молоком матери к ним в организм тоже проникает "слизь и гной”. И кожа белеет.

Доверчивые женщины из России сводят с ума этими идеями своих мужей, детей и родителей. Я бы сопоставил глубину зомбирования с жертвами банковских разводок, человек не в себе, он словно под колпаком. Говорит обрывочными терминами, словно под копирку. По инструкции. И живёт по инструкции. Направляясь в гроб по ускоренной программе кураторши, откуда-нибудь из-под Одессы.

Государству стоило бы задуматься, как оказывать противодействие расплодившимся "нутрициологам”. Понятно, что любое лишение пищи – это зомбирование, инструмент контроля.

И в данном случае это профессиональные манипуляции по истреблению русского народа.

Безо всяких иностранных биолабораторий.

Я бы обратил внимание не только на проповеди в сети, но и на любые призывы в СМИ, в том числе по телевидению, относительно рекламы безбелковых диет. Согласно норм Уголовного Кодекса по доведению до самоубийства. По необходимости расширив законодательство относительно манипулятивных суициидальных практик по ходу дела, в стадии реализации. А не только тогда, когда можно предъявить труп жертвы.

Кто-то, возможно, будет возражать, что множество известных людей были вегетарианцами. Приводить в пример кого угодно, кто-то даже вспомнит Адольфа Гитлера. И что Гитлер? Как ему помогло вегетарианство? Начинал как хороший оратор. Сумел возглавить страну. Что дальше? Животный белок в нужном количестве перестал поступать, образно говоря, нечем питать мозги. Иссох мозг. Поехал крышей. В итоге, оглупевшая бледная моль Гитлер свёл в могилу свой народ и самого себя. Возможно, и раньше бы помер будучи вегетарианцем, в юности, но в те времена дети рождались более здоровыми.

Резюмирую. Русская диета – это сбалансированное питание, два стейка в неделю, кусок красной рыбы, животный белок ежедневно. Остальное – по желанию и по средствам, без фанатизма.

Задача государства – обеспечить полноценный рацион Русской диеты студенту, труженику и пенсионеру. Установить и блюсти минимальный размер заработной платы согласно динамики текущих цен на продукты питания.

Социальный эксперимент

Полноценное, разнообразное питание с достойным содержанием протеина и животных жиров – это привилегия в современном мире. Этой привилегии лишены жители многих регионов Африки, Латинской и Центральной Америки. Они едят маниоку, картошку, в лучшем случае – с курятиной, которая, как я уже сказал, на последнем месте по своей ценности среди других видов животного белка. Ходят желтые, на тоненьких ножках, с животами на выкате, умирают рано. Мозг не развивается.

Не так много мяса сегодня едят люди и в Северной Европе. Как, кстати говоря, и рыбы. С одной стороны – это, действительно, недёшево там. Шведы едят рыбу реже, чем сосиски из костей и пиццу. Это при жизни на севере-то, рядом с морями и лесами. Их предки, уверен, ели мяса больше.

С другой стороны – глобальная пропагандистская гидра последние лет двадцать усиленно промывает мозги всему миру о том, что коровы пукают, и тем самым портят окружающую среду, красное мясо – зло, и нужно налегать на бобы. Определённо, кому-то на мозги это капает, и люди сокращают популяцию естественным образом. Без мяса ж и секс у многих не идёт, и никакой активной деятельности, ходишь себе как зомби такой, траву жуёшь. Потом куда-нибудь в клуб, подышать какой-нибудь гадостью. У дурака весь мир в кармане. В России то же самое. Магазинные пельмени и крабовые палочки из каких-нибудь ногтей, с крахмалом и манкой, – откуда будут мозги и силы?

Современная цивилизация – это не увеселительная прогулка, смотреть везде нужно в оба.

Иногда думаю, все эти манипуляции с пищевым поведением на территории РФ – просчитанная программа. С прицелом на будущее. На то, что её выполнение повлияет негативно, приведёт к вырождению и депопуляции. К оглуплению.

Понятно, эту проблему не решить даже в законодательном порядке. Введёшь лицензии – будет же коррупция.

Нужен комплекс просветительских процедур. Своё слово должна сказать Русская Православная Церковь. Должны быть соответствующие передачи по телевидению, в прайм-тайм. Население России, как и остальных европейских стран, стремительно стареет. Люди от бедности питаются плохо, болеют часто, повышается мнительность. Они подвержены такого рода манипуляциям, и эта тема, очевидно, одно из "слабых звеньев” в любых начинаниях по преодолению демографических проблем. Если рождённые дети и их матери будут сходить с ума под прессингом всех этих диетических манипуляторов, все остальные вложения, государственные программы, – бессмысленны.

Социальный эксперимент с сознательным умерщвлением русских давно пора заканчивать.