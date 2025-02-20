ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской и Запорожской областях, ДНР

Два человека погибли, еще восемь пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Херсонской области со стороны ВСУ. В Алёшках во дворе своего дома погибла женщина, в Голой Пристани убит мужчина, четыре человека ранены в Каховке, трое - в Алёшках, ещё один - в Старой Збурьевке. Обстрелами повреждена коммунальная инфраструктура, гражданские легковые автомобили.

ВСУ атаковали гражданский автомобиль с семьёй из трёх человек в городе Пологи Запорожской области, тяжело ранен мужчина, женщина и ребёнок не пострадали. Также ВСУ атаковали и повредили машину скорой помощи в селе Чубаровка.

Ранена мирная жительница в Горловке, ДНР, в результате артобстрелов повреждены учреждение культуры, коммунальная организация, жилые дома и гражданский транспорт.