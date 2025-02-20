В Татарстане будут платить за свадьбы в татарском стиле

В Татарстане запустят грантовую программу, согласно которой молодые семьи смогут получить до 100 тыс. рублей на проведение свадьбы, если церемония будет включать национальные фольклорные элементы, рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.
Ранее в Петербурге работники ЗАГСа запретили вести видеосъёмку свадьбы в русском стиле, назвав костюмы брачующихся и гостей "карнавальными".
Об инциденте во Дворце бракосочетания №1 рассказала подруга невесты Ольга Волкова. Ее друзья, уроженцы Крыма, решили провести стилизованную свадьбу. Традиционный обряд прошёл в Шуваловской деревне, после этого все отправились на официальную регистрацию. Невеста была в красивом длинном платье красного цвета, на голове — белый кокошник и фата. Подружки также пришли в кокошниках, мужчины - в традиционной русской одежде с картузами. Однако работники ЗАГСа запрещали снимать церемонию, пока гости не сняли головные уборы. Кокошник разрешили оставить только невесте.