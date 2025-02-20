В Татарстане будут платить за свадьбы в татарском стиле

В Татарстане запустят грантовую программу, согласно которой молодые семьи смогут получить до 100 тыс. рублей на проведение свадьбы, если церемония будет включать национальные фольклорные элементы, рассказала первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Мы утверждаем смету с Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым]. Это будет грант от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Такого нет нигде. Хотим запустить программу летом. Должен быть национальный костюм, или выступление фольклорного ансамбля, или любые другие варианты национального стиля».

Ранее в Петербурге работники ЗАГСа запретили вести видеосъёмку свадьбы в русском стиле, назвав костюмы брачующихся и гостей "карнавальными".