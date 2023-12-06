В Москве на ВДНХ прошли свадьбы в якутском и бурятском стиле, в петербургском ЗАГСе запретили свадьбу в русском стиле

Мой мир

В рамках Международной выставки-форума "Россия" в ноябре прошли свадебные церемонии по традициям Бурятии Якутии . Жених и невеста были в национальных костюмах.

В петербургском Дворце бракосочетаний №1 молодожёнам из Крыма запретили проводить церемонию в русских национальных костюмах.