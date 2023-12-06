В Москве на ВДНХ прошли свадьбы в якутском и бурятском стиле, в петербургском ЗАГСе запретили свадьбу в русском стиле
- 06.12.2023, 16:30,
- Новости
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В рамках Международной выставки-форума "Россия" в ноябре прошли свадебные церемонии по традициям Бурятии
и Якутии
. Жених и невеста были в национальных костюмах.
В петербургском Дворце бракосочетаний №1 молодожёнам из Крыма запретили проводить церемонию в русских национальных костюмах.
"На бракосочетании нужно выглядеть празднично, в традиционном стиле. А у вас карнавальные костюмы! Мы можем провести церемонию, но никаких фото- и видеосъемок быть не должно", - заявили
сотрудники ЗАГСа, посчитав яркие русские национальные костюмы нетрадиционными и непраздничными.
Правда, в конце концов невесте разрешили сфотографироваться в кокошнике.