 

В Москве на ВДНХ прошли свадьбы в якутском и бурятском стиле, в петербургском ЗАГСе запретили свадьбу в русском стиле

В рамках Международной выставки-форума "Россия" в ноябре прошли свадебные церемонии по традициям Бурятии и Якутии. Жених и  невеста были в национальных костюмах.
В петербургском Дворце бракосочетаний №1 молодожёнам из Крыма запретили проводить церемонию в русских национальных костюмах. 
"На бракосочетании нужно выглядеть празднично, в традиционном стиле. А у вас карнавальные костюмы! Мы можем провести церемонию, но никаких фото- и видеосъемок быть не должно", - заявили сотрудники ЗАГСа, посчитав яркие русские национальные костюмы нетрадиционными и непраздничными. 
Правда, в конце концов невесте разрешили сфотографироваться в кокошнике.


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