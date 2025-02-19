Из РФ снова собираются выдворить русского гражданина Казахстана, воевавшего на СВО; на Грушинском фестивале запретили патриотическую песню

Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская исполнительница Галина Хомчик запретила участникам специальной военной операции спеть со сцены патриотическую песню. Офицер Виталий Царев вместе с другими бойцами хотели исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила категорически против, отметив, что на мероприятии не место песням про войну.

Отец не вернувшегося с зоны специальной военной операции бойца почти год добивался исправления ошибки в документах о смерти его сына. Боец из Первоуральска погиб через два месяца после заключения контракта с Минобороны, но в документах, полученных его отцом, говорилось, что бойца не стало за две недели до заключения этого контракта.

«И при всей очевидной абсурдности опечатки отец павшего бойца долгие месяцы не может добиться её исправления. В/ч игнорила и его просьбы, и попытки комиссариата решить вопрос. Другие инстанции также либо разводили руками, либо отделывались отписками», — написал депутат Госдумы Максим Иванов.



