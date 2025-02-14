ДУМ РФ выступает на фоне картины, где ордынцы пируют на телах русских воинов

Российский историк и общественник, член комиссии Совета при президенте по межнациональным вопросам Александр Дюков обратил внимание на то, что Духовное управление мусульман РФ делает свои заявления на фоне картины, где войска Золотой орды пируют на телах побежденных в битве на Калке воинов объединенного русского воинства: ордынцы положили на тела поверженных врагов щиты и на этот настил установили стол с угощением. Среди прочего на картине виден стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, его используют вместо ковра, и один из монголов поставил на него ногу.

«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — прокомментировал Дюков. Он отметил, что картина, висящая в кабинете, часто служит фоном, на котором позируют члены делегаций из региональных подразделений ДУМ.