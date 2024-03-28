 

Таджикским школьникам за российские деньги рассказывают о русской оккупации

В Таджикистане средние школы с обучением на русском языке в программе учебного курса по истории рассказывают школьникам о российской оккупации; при этом данные учебные учреждения финансируются за счёт российского бюджета, сказал член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Предполагается, что ученики таких школ будут лучше подготовлены к интеграции в российское общество, однако, хотя подобные учебные заведения работают по федеральным государственным образовательным стандартам России, предметом "История таджикского народа" занимались местные (так называемый "национальный компонент"), и тут же в программе появились "российская оккупация", колониальный период и антиколониальная борьба.
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APN.ru