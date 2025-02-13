Илон Маск и Владимир Соловьёв понадеялись на милость искусственного интеллекта

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, рассуждая об искусственном интеллекте, вспомнил фильм "Терминатор" и понадеялся, что с нами такого не случится:
"Мы надеемся, что успеют наши юристы разработать кодекс этики и работы (искусственного интеллекта - прим. ТАСС), потому что мы помним все эти фильмы про Терминаторов и первый закон, что робот не может убить человека. Надо это очень жёстко вбить искусственному интеллекту в память, чтобы он случайно не начал уничтожать человечество".
В то же время Соловьёв предрекает исчезновений профессий переводчиков, водителей и большей части журналистов, кроме самых талантливых, которым, по мнению Соловьёва, ИИ "будет только в помощь".
Самый богатый человек планеты и правая рука президента США Илон Маск считает, что люди могут только надеяться на милость компьютеров. "Искусственный интеллект затмит человеческий, я не знаю, что об этом думать, кроме того, что это неизбежно. Человеческий интеллект будет лишь небольшой частью совокупного интеллекта, на долю цифрового интеллекта будет приходиться более 99% интеллекта. Остается надеяться, что компьютеры будут добры к нам, я надеюсь", - сказал
Маск на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"Крёстный отец" искусственного интеллекта Джеффри Хинтон (получил Нобелевскую премию за вклад в обучение нейросетей) регулярно высказывается в том духе, что у человечества нет никакого опыта контроля над тем, что умнее человека.
Кэролайн Голин, глава подразделения "Гугл", отвечающего за развитие энергетического рынка, выступая на конференции Института ядерной энергетики в Нью-Йорке, заявила: "Сейчас мы находимся в энергетическом кризисе и одновременно в ИИ-гонке против Китая". Голин добавила, что Google "не хватает мощности для обеспечения питания центров обработки данных в краткосрочной перспективе и потенциально в долгосрочной".