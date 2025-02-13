Илон Маск и Владимир Соловьёв понадеялись на милость искусственного интеллекта

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, рассуждая об искусственном интеллекте, вспомнил фильм "Терминатор" и понадеялся, что с нами такого не случится:

"Мы надеемся, что успеют наши юристы разработать кодекс этики и работы (искусственного интеллекта - прим. ТАСС), потому что мы помним все эти фильмы про Терминаторов и первый закон, что робот не может убить человека. Надо это очень жёстко вбить искусственному интеллекту в память, чтобы он случайно не начал уничтожать человечество".

В то же время Соловьёв предрекает исчезновений профессий переводчиков, водителей и большей части журналистов, кроме самых талантливых, которым, по мнению Соловьёва, ИИ "будет только в помощь".