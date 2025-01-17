 

Госдума попросила проверить Чубайса на причастность к мошенничествам в "Роснано"

 
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку действий бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса на наличие преступлений.
Ранее был раскрыт размер ущерба от недобросовестных финансовых операций «Роснано». Он превысил 200 миллиардов рублей, выведенных за границу. Бывшие топ-менеджеры компании «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Они работали в "Роснано" в те же годы, что и Чубайс (возглавлял компанию в 2008-2020 гг.). 

Кроме того, депутаты обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с "просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса". "Уголовное дело против Чубайса должно быть заведено и наконец назван виновник хищений государственных средств", - считает первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

В октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию, раскритиковав проведённую ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики (генерирующие мощности были приватизированы).


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ущерб об мошенничества в "Роснано" превысил 200 млрд рублей
» Руководство «Роснано» не будут лишать премий за убыточные проекты
» Госкомпания «Роснано» просит 89 млрд рублей из ФНБ
» Чубайс и его «Роснано» не желают приватизироваться
» Генпрокуратура проверит Чубайса
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

Приднестровье. Маленькая Россия и отражение

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

«Первый номер» как зеркальце русской эволюции

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Водитель дал отпор мигрантам и оказался под следствием; задержаны профессиональные организаторы нелегальной миграции

  • 18:25
  • 150

Администрация Байдена вложила $1,5 млрд в производство дронов на Украине; продолжается горение нефтебаз под Саратовом и Воронежем

  • 16:49
  • 214
Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Председатель суда рассказал, почему в России мало оправдательных приговоров

  • 15:22
  • 196

Госдума попросила проверить Чубайса на причастность к мошенничествам в "Роснано"

  • 13:14
  • 210

ВС РФ отбили около 63% захваченной территории Курской области, ВСУ пытаются контратаковать

  • 12:35
  • 202
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru