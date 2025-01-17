Госдума попросила проверить Чубайса на причастность к мошенничествам в "Роснано"

Кроме того, депутаты обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с "просьбой поручить предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам в отношении Чубайса". "Уголовное дело против Чубайса должно быть заведено и наконец назван виновник хищений государственных средств", - считает первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

В октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию, раскритиковав проведённую ранее под его руководством реформу российской электроэнергетики (генерирующие мощности были приватизированы).