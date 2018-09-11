 

Наталью Поклонскую наказали отставкой за голосование против пенсионной реформы

Представители партии «Единая Россия» собрали необходимые документы для отставки Натальи Поклонской. Она будет вынуждена покинуть пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Таким образом единороссы наказали ее голосование против скандального закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внутрипартийные источники.

«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — цитирует новостное агентство слова представителя партии власти. Пока неизвестно, вынудят ли Поклонскую уйти в отставку с поста руководителя комиссии по проверке доходов депутатов. 

Напомним читателям, что депутат Наталья Поклонская была единственным представителем «Единой России», который проголосовал против антинародного правительственного проекта пенсионной реформы.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Госдума РФ Единая Россия
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