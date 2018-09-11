Наталью Поклонскую наказали отставкой за голосование против пенсионной реформы

Представители партии «Единая Россия» собрали необходимые документы для отставки Натальи Поклонской. Она будет вынуждена покинуть пост зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Таким образом единороссы наказали ее голосование против скандального закона о повышении пенсионного возраста. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внутрипартийные источники.





«Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции», — цитирует новостное агентство слова представителя партии власти. Пока неизвестно, вынудят ли Поклонскую уйти в отставку с поста руководителя комиссии по проверке доходов депутатов.





Напомним читателям, что депутат Наталья Поклонская была единственным представителем «Единой России», который проголосовал против антинародного правительственного проекта пенсионной реформы.





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