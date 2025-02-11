 

Учёные обнаружили, что люди, использующие ИИ, теряют способность критически оценивать свою работу

 

Специалисты "Майкрософта" и Университета Карнеги-Меллона (США) пришли к выводу, что чем чаще люди используют искусственный интеллект, - тем реже они критически оценивают результаты своей работы. В рамках исследования было опрошено 319 человек, которые по роду своей деятельности занимаются интеллектуальной работой. Специалистов попросили использовать ИИ для выполнения разного рода задач, выполнить те же задачи самостоятельно и оценить результаты работы. Ученые выяснили, что чем чаще люди полагаются на ИИ, тем реже они критически оценивают результаты работы и свои возможности. Они отметили, что эта технология отрицательно влияет на мышление людей и мешают адекватно оценивать, насколько правильно была выполнена та или иная задача. Ранее специалисты Швейцарской бизнес-школы пришли к схожему выводу: выявили связанное с ИИ снижение навыков мышления. 

В Стамбуле учёные сравнили успехи в математике почти 1 тыс. турецких старшеклассников, оценив, как они справились с практическими заданиями, а затем с проверочной работой, и обнаружили, что учащиеся, привыкшие к использованию ИИ, сдали тесты на 17% хуже. Хотя при подготовке (пользуясь ИИ) они правильно решили на 48–127% больше задач по сравнению с теми, кто занимался самостоятельно. 
 
Глава компании OpenAI, создавшей чат GPT, Сэм Альтман считает, что ИИ приведёт к тому, что "люди смогут делать невероятные вещи", но переход к нему будет хаотичным и болезненным. 
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол отметил, что у человечества нет сейчас столько электроэнергии, сколько потребно для запланированного развития искусственного интеллекта. "Один ЦОД среднего размера потребляет столько же электроэнергии, сколько 100 тыс. домохозяйств" - а этих ЦОДов предполагается построить тысячи. 
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