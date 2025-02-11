Учёные обнаружили, что люди, использующие ИИ, теряют способность критически оценивать свою работу

Специалисты "Майкрософта" и Университета Карнеги-Меллона (США) пришли к выводу, что чем чаще люди используют искусственный интеллект, - тем реже они критически оценивают результаты своей работы. В рамках исследования было опрошено 319 человек, которые по роду своей деятельности занимаются интеллектуальной работой. Специалистов попросили использовать ИИ для выполнения разного рода задач, выполнить те же задачи самостоятельно и оценить результаты работы. Ученые выяснили, что чем чаще люди полагаются на ИИ, тем реже они критически оценивают результаты работы и свои возможности. Они отметили, что эта технология отрицательно влияет на мышление людей и мешают адекватно оценивать, насколько правильно была выполнена та или иная задача. Ранее специалисты Швейцарской бизнес-школы пришли к схожему выводу: выявили связанное с ИИ снижение навыков мышления.