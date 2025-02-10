Участник процесса над генералом Иваном Поповым рассказал, что на складе лежит арматура, которая считается похищенной

В Тамбовском гарнизонном военном суде допросили пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии, которой командовал генерал-армии Иван Попов. Все они опровергли доводы следствия по его делу. Военные заверили, что во время спецоперации необходимы любые металлоизделия, которые используются в защитных сооружениях для личного состава и техники как бронированной, так и автомобильной.

Одни из участников процесса рассказал, что на складе в Белореченске лежит около тысячи тонн арматуры, уголка и металлических листов, которые числятся, по версии следствия, похищенными. Он подчеркнул, что сейчас металл не поставляется, и это создаёт проблему для защиты военных.

Ранее власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу Попова, так как никакого ущерба от его действий региону не было причинено.