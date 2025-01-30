 

Показания в защиту генерал-майора Ивана Попова дали свыше 500 военных

 

Свыше 15 командиров воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. По информации агентства ТАСС, показания в защиту Ивана Попова дали свыше 500 военнослужащих. Практически все заверили, что обвиняемый генерал-майор является одним из лучших представителей Российской армии.

"В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники, его доставляли на боевые позиции", - сказал собеседник агентства.

30 января Попову исполнилось 50 лет.

 


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