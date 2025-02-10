 

В РФ растёт дефицит учителей; число российских учителей в Таджикистане удвоится

 

Дефицит преподавателей в России растёт ежегодно на протяжении последних восьми лет, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нехватка учителей математики составляет 33,2 процента, физики — 24,1 процента. Кроме того, количество молодых педагогов составляет всего около 10 процента от общего числа преподавателей, доля учителей старше 65 лет - выше.

«Профильные министерства, рассказывая о ситуации с кадрами в образовании, говорят, что у них все хорошо. Но только учитывают совместителей, а также тех, кто, пройдя переквалификацию, преподает несколько несмежных предметов. Все это не дает объективной картины», — заключил Володин.

Еще в начале 2024 года в 20 регионах России заявили о дефиците школьных учителей по базовым предметам. Речь шла о преподавателях начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также литературы и физики.

 

Около ста учителей из России работают в школах Таджикистана, Москва готова в этом году увеличить их число в два раза, сказал посол РФ в Душанбе Семён Григорьев.  

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