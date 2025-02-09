 

Британские правые партии захотели объединиться и вызвали недовольство избирателей

Британская правая партия "Реформ UK" прорабатывает возможность объединения с Партией консерваторов (Тори), чтобы создать "мега-партию" и выбить из власти правящих сейчас лейбористов. "Реформисты" стремительно набирают популярность в Британии, поскольку выступают за жёсткие меры в отношении инокультурной миграции, обещают выдворить нелегальных мигрантов. По опросам, популярность реформистов сейчас составляет 24%, в то время как у консерваторов и лейбористов - по 23%. К реформистам перешла часть поддержки рабочего класса, прежде поддерживавшего лейбористов.
 
В то же время множество правых британских избирателей недовольны возможным союзом реформистов с консерваторами. Самые популярные комментарии в британской массовой газете "Дейли Мейл" (считается правой газетой) такие:
- "Я буду голосовать за реформистов, но если они объединятся с Тори - я вовсе не буду голосовать. Реформистам не нужны Тори, нам не нужны Тори".
- "Борис [Джонсон, бывший премьер-министр консерватор] - часть проблемы, а не решение. Я голосовал за реформистов, потому что этой стране нужны реформы и перемены".
- "Консерваторы втайне поддерживают либералов. Они саботировали Брекзит. Я уж точно не поддержу союз с этой Партией Истеблишмента, что бы они ни обещали".
- "Реформисты должны идти одни. Никаких сделок".
- "Реформисты - вот решение. Надо последовать примеру, выбрать Альфу, покончить с враждебным вторжением к нам чужаков и сделать Англию снова великой".
И т.п. 

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