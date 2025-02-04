 

Борьба с миграцией набирает голоса в Европе, в Британии правая партия стала самой популярной

Правая партия Reform UK стала самой популярной в Британии, обойдя правящую Лейбористскую партию. За основанную Найджелом Фаражем Reform UK на выборах в парламент готовы проголосовать 25% участников опроса. Лейбористы были оттеснены на второе место с 24%, а консерваторы находятся на третьем месте с 21%. Для британской политики нетипична ситуация, когда за лидерство среди избирателей борются не две, а три наиболее популярные партии страны. За семь месяцев, прошедших с парламентских выборов, Reform UK почти удвоила число своих сторонников. Одержавшие тогда победу лейбористы получили 34% голосов, консерваторы - 24%, а реформисты - 14%. 

Реформисты обещают "заморозить приток мигрантов" в Соединенное Королевство - как нелегальных, так и легальных. По словам Фаража, это будет способствовать снижению уровня преступности и росту зарплат, положит конец кризису в жилищной сфере и уменьшит нагрузку на медицинские учреждения.

Предложения Христианско-демократического союза и его лидера, кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, которые вызвали волну протестов в стране, не привели к изменению рейтинга консерваторов. За ХДС/ХСС по-прежнему готовы проголосовать 30% респондентов. Таким образом, ХДС/ХСС занимает первое место в рейтинге политических сил ФРГ. На второй строчке партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 22% голосов. Далее следует Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца с 16,5% голосов.


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