Сотни школьников прошли по улицам Лондона, крича "Израиль -- государство-террорист"

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Сотни школьников прошли по улицам Лондона с криками "Израиль -- государство-террорист", "Мы хотим прекращения огня" и "Свободу Палестине". Возмущение вызвала позиция депутата парламента от лейбористской партии Рушанары Али, которая воздержалась от голосования по вопросу прекращения огня в Газе. 56 депутатов-лейбористов проголосовали за это, хотя позиция лидера лейбористов Кейра Стармера тоже вызвала критику пропалестинской общественности (Стармер высказался за "гуманитарные паузы", а не полное прекращение огня, и подчеркнул право Израиля на самозащиту). Тем не менее две трети британских мусульман всё же планируют голосовать за лейбористов. 
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APN.ru