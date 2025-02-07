О плане Трампа для Газы (и Украины)

Разумеется, редакция АПН не может не сказать своё веское слово по поводу плана Дональда Трампа по застройке Сектора Газа.

В отличие от большинства комментаторов, мы считаем инициативу серьёзной и реализуемой.

Нет такого преступления, на которое не пойдут строительные подрядчики ради получения столь жирного куска как застройка курортной, по сути, территории площадью 365 квадратных километров. Очевидно, что и массовая депортация целого народа того стоит в их глазах.

Особенно если учесть, за чей счёт планируется банкет.

А чтобы понять за чей, достаточно увидеть общую картину игры Трампа на территории Евразии и Африки.

Для начала стоит вспомнить о его предшествующем требовании к ОПЕК снизить цены на нефть, увеличив добычу.

Казалось бы, эта затея - совершенно неприемлема для самого Трампа, так как при снижении цен на нефть американский нефтяной экспорт станет не особенно выгодным. Ведь стоимость добычи сланцевой нефти в США достаточно велика, чтобы падение цен отсекло США от мировых рынков.



Но он и не собирается, на самом-то деле, дожимать этот вопрос до конца. Трамповская манера расторговки для всех уже кажется очевидной - сначала он создаёт угрозы космического уровня, такие как пошлины в 25% для ближаших соседей, затем сдаёт назад, но урвав изрядный кусок.

Но очевидность эта, как мы указали, кажущаяся. Можно предсказать, что при достижении успеха с "урыванием куска", Трамп повторит накат.

Это относится и к Гренландии, и к Панамскому каналу и к его попыткам урегулировать ситуацию в Газе.



Переселение арабов из Газы будет профинансировано арабскими странами - членами ОПЕК в обмен на то, что цены на нефть не будут снижены. Возможно, им даже кинут какой-то кусок в части участия подконтрольных им компаний в строительестве - как в самом секторе Газа, так и в массовом возведении жилья для переселенцев.

Прозвучавшее, пока неформальное, предложение со стороны Украины о переселении к ним части арабов из Газы ложится в ту же схему одновременного заработка и давления на Россию. Так как реконструкцию Украины, по мысли авторов идеи можно будет совместить со строительством жилья для палестинцев.

России такая схема не выгодна, но она оставляет очевидные возможности для манёвров, если её понимать заранее.

Сейчас основная интрига состоит в том, сумеет ли Трамп продавить свой план для Газы до обозначенных ранее сроков по перемирию на Украине - то есть до конца апреля - начала мая.

Если нет, то, чем дальше, тем сильнее будет расходиться дерево возможностей - вплоть до размена переселения палестинцев в Сирию на расширение "большой мирной зоны" на блок из Газы, Израиля, Ливана и прибрежных алавитских провинций Сирии и вовлечением в торг представителей Турции.

В целом, редакция АПН рассматривает большинство стратегических предложений Трампа по приобретению Штатами новых территорий как технически реализуемые.

Некоторые из них имеют для США большой прагматический смысл, а вот разговор о присоединении Мексики - совершенно никакого и должны рассматриваться как чисто риторические манёвр. Сейчас, в 2025 году, мы имеем все основания воспринимать предложения Трампа дословно - так, как будто бы он действительно намерен реализовать то, о чём говорил.

