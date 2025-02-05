 

Более 60% любителей ужасов приобрели фобии

63% опрошенных в ходе совместного исследования "Росгосстраха", книжных сервисов "Литрес" и Liveib признались, что приобрели фобии после чтения ужасов.

Чаще всего любители ужасов страдали от боязни темноты и от патологического страха преступников. Многие из читателей стали боятся эпидемий и смертельных заболеваний, а кто-то столкнулся с навязчивым страхом стихийных бедствий. Также была отмечена боязнь автомобилей и самолётов из-за риска катастроф.

Чем моложе читатели - тем больше у них интерес к ужасам: среди молодежи в возрасте 18-25 лет и 26-35 лет это 35%, а читательская аудитория 45-55 лет и старше 55 лет увлекается ужасами только в 18% и 13% случаев соответственно.

 

В Британии отмечено, что для поколения Z (рождённые между 1996 и 2010 гг.) характерен высокий уровень тревожности и депрессий (каждый третий), а также "изнеженность" и "культ безопасности", избегание всяческих рисков. Это может быть связано с тем, что в пору их детства "риски реального мира были сильно преувеличены, а реальные риски онлайн-мира игнорировались". 

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APN.ru