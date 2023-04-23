 

74% британских руководителей испытывают проблемы с поколением зумеров

74% из опрошенных 1300 британских руководителей признались, что люди из поколения зумеров (рождённые с 1995 по 2009 год) наиболее трудны для того, чтобы с ними работать. У них не только отсутствуют технологические навыки, но и снижена готовность прилагать усилия (так считают 37% опрошенных), мотивация (37%), они легко отвлекаются (37%), не умеют общаться (36%), легко обижаются (35%), они бывают нечестными (24%) и "качают права" (21%). "Они думают, что лучше вас, умнее вас, способнее вас, и говорят вам это в лицо". Таких людей в Британии называют "снежинками". 59% работодателей признались, что увольняли зумеров, причём 12% -- в первую же неделю их работы.
Отчасти руководители винят в недостатках профессиональных качеств у зумеров ковидорегуляции, из-за которых молодые люди были вынуждены несколько лет сидеть по домам и учиться удалённо.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 41% работодателей изучают соцсети соискателей при найме
» 58% россиян считают, что у современных детей более опасное детство
» 40% молодых британцев не хотят оставлять потомство, боясь изменений климата
» Зумеры попадаются на уловки интернет-мошенников чаще, чем бумеры
» Американцы и европейцы: идеологические различия
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 3 656
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

74% британских руководителей испытывают проблемы с поколением зумеров

  • 11:38
  • 244

В 2022 году за нарушение ковидорегуляций наказано более полумиллиона россиян

  • 11:15
  • 228

Украинцы обстреливают российские регионы

  • 22:46
  • 485

Валлийские националисты хотят очистить Уэльс от английских названий

  • 22:24
  • 385

Группировка ПЦУ захватила православный храм под Киевом и надругалась над Библией

  • 22:04
  • 389

Украинцы обменяли одного священника УПЦ на 28 солдат ВСУ

  • 22:45
  • 742
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru