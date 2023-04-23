74% британских руководителей испытывают проблемы с поколением зумеров

74% из опрошенных 1300 британских руководителей признались , что люди из поколения зумеров (рождённые с 1995 по 2009 год) наиболее трудны для того, чтобы с ними работать. У них не только отсутствуют технологические навыки, но и снижена готовность прилагать усилия (так считают 37% опрошенных), мотивация (37%), они легко отвлекаются (37%), не умеют общаться (36%), легко обижаются (35%), они бывают нечестными (24%) и "качают права" (21%). "Они думают, что лучше вас, умнее вас, способнее вас, и говорят вам это в лицо". Таких людей в Британии называют "снежинками". 59% работодателей признались, что увольняли зумеров, причём 12% -- в первую же неделю их работы.

Отчасти руководители винят в недостатках профессиональных качеств у зумеров ковидорегуляции, из-за которых молодые люди были вынуждены несколько лет сидеть по домам и учиться удалённо.











