Каждый третий россиянин боится телефонных мошенников

а последние полгода больше половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый (19%) — СМС-сообщения. Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%), реже -- жителям сёл (40%).

В результате действий телефонных мошенников понесли денежный ущерб 9% россиян (6% сообщили о значительном ущербе), причём чаще всего жертвами оказывались жители сёл (15%) и молодёжь 18–24 лет (14%).

Каждый третий россиянин (34%) опасается, что в будущем может лишиться средств из-за телефонных мошенников (чаще такое мнение высказывают представители средних и старших возрастов), 45% считают это маловероятным (60% среди молодежи 18–24 лет). Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.



