 

Пять солдат-срочников погибли из-за украинской атаки в приграничье Белгородской области


Пять солдат-срочников - из Челябинска, Нальчика, Самарской области - погибли под Нехотеевкой в Белгородской области из-за украинской атаки.
Мирный житель ранен в результате падения обломков сбитого беспилотника в Белгороде, в городе повреждена кровля производственного предприятия. Также в Белгородской области атакованы Двулучное, Берёзовка, Новая Таволжанка, Ржавец, на трассе Октябрьский - Бессоновка атакован грузовик.
В Краснодарском крае из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, пожар потушен.
В Запорожской области украинцы ударили по школам в Пологах и Шевченко. В Пологах школа пустовала, а в шевченковской было 27 детей, они не пострадали. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на село Шевченковское Куйбышевского муниципального округа, повреждены семь частных домовладений и четыре автомобиля.
Три человека ранены при обстреле украинцами Каховки Херсонской области.
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