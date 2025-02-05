Пять солдат-срочников погибли из-за украинской атаки в приграничье Белгородской области

Пять солдат-срочников - из Челябинска, Нальчика, Самарской области - погибли
под Нехотеевкой в Белгородской области из-за украинской атаки.
Мирный житель ранен в результате падения обломков сбитого беспилотника в Белгороде, в городе повреждена кровля производственного предприятия. Также в Белгородской области атакованы Двулучное, Берёзовка, Новая Таволжанка, Ржавец, на трассе Октябрьский - Бессоновка атакован грузовик.
В Краснодарском крае из-за атаки беспилотника загорелся резервуар
с остатками нефтепродуктов, пожар потушен.
В Запорожской области украинцы ударили по школам
в Пологах и Шевченко. В Пологах школа пустовала, а в шевченковской было 27 детей, они не пострадали. Два мирных жителя ранены
в результате атаки ВСУ на село Шевченковское Куйбышевского муниципального округа, повреждены семь частных домовладений и четыре автомобиля.
Три человека ранены
при обстреле украинцами Каховки Херсонской области.