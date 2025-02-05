Пять солдат-срочников погибли из-за украинской атаки в приграничье Белгородской области

Мирный житель

в результате падения обломков сбитого беспилотника в Белгороде, в городе повреждена кровля производственного предприятия. Также в Белгородской области атакованы Двулучное, Берёзовка, Новая Таволжанка, Ржавец, на трассе Октябрьский - Бессоновка атакован грузовик.